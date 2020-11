maría grande.jpg Sigue la polémica en María Grande por la fiesta de cumpleaños

También le reprocharon que la situación de la pandemia en esa localidad “evidenció la falta de políticas para la juventud desde el Ejecutivo local”.

Y añadieron: “Reducir el interés de los jóvenes a la realización de fiestas o eventos es menospreciar la capacidad de transformación y desarrollo de nuestra juventud, si bien comprendemos que los jóvenes estén cansados, existen muchas formas en las cuales los mismos se pueden encontrar y disfrutar de un momento entre amigos y amigas, las reuniones a cielo abierto están permitidas hasta un máximo de 10 personas como así también se encuentra abierta la posibilidad de celebrar reuniones y encontrarnos con amistades y familiares en bares, comedores o pubs, bajo el cumplimiento de protocolos. Hay varias alternativas antes de caer en actividades ocultas o clandestinas”, sentenciaron.

En el texto le reclamaron al intendente no haberse preocupado por los sectores “que aún hoy no han podido desenvolverse: jardines maternales, área de servicios relacionadas al sector turístico y al sector vinculado a eventos (servicios gastronómicos, sonidistas e iluminadores, dj’s, salones de alquiler y todas las actividades afines relacionadas). Muchos tal vez cuenten con el auxilio de los programas nacionales, o les sirva alguna de las herramientas previstas por el gobierno provincial, pero desde el ámbito local no se está dando ninguna colaboración”, indicaron.

También señalaron que integran el Comité de Emergencia Sanitaria (COES) local, pero criticaron: “Ese organismo ha sido diluído en un sello. No se convoca a reunión desde principios de agosto cuando la situación epidemiológica en nuestra comunidad era otra totalmente distinta”.

Y apuntaron: “Si bien lo trascendido es del ámbito privado debemos ser responsables, ya que estos sucesos atraviesan lo público. Necesitamos de la generosidad y responsabilidad de todos y todas”.