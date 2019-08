Sigue el paro de colectivos en Paraná

El dinero que debía ingresar de una ATN de Nación para cubrir la deuda salarial con los choferes del transporte urbano de pasajeros de Paraná no llegó, y UTA continúa el paro que ya lleva once días en la capital entrerriana.

Embed

Según el secretario Legal y Técnico de la comuna paranense, Walter Rolandelli, se dispondría del del dinero recién el martes de la próxima semana, lo que implicaría otro fin de semana -esta vez largo- sin colectivos.

uta4.jpg

El dinero que se esperaba era para cubrir el 20% del aumento de junio, una diferencia del 20% del aguinaldo, el 20% del sueldo de julio y los días descontados por los paros. También resta cubrir un 30% del salario de julio.

Los choferes de UTA siguen en la carpa instalada en plazo 1° de Mayo, frente al palacio municipal, para visibilizar la lucha.

LEE MÁS: Transporte Público sin aval al crédito ni a la declaración de servicio esencial

Choferes de Concepción analizan ir al paro

En Concepción del Uruguay la situación es similar y los choferes analizan medidas de fuerza por la falta de respestas a sus reclamos salariales.

“Esperamos que llegue el aumento del salario y que se cumpla con el pago de lo adeudado a los trabajadores. Nosotros no podemos ser los que paguen las consecuencias de una falta de acuerdo de la empresa y el municipio”, expresaron a 03442.

Si bien hubo encuentros, el aumento del boleto no llega y sin este, Buses del Uruguay no podría cumplir con sus obligaciones para con el personal, destacándose que si esto no sucede, los trabajadores no saldrán a prestar el servicio los días lunes y martes de la semana próxima, por lo que los uruguayenses se quedarán sin servicio de colectivos.

Si bien la medida será adoptada por los trabajadores, desde la empresa no niegan la situación, pero necesitan imperiosamente se otorgue el aumento del costo del boleto, que hoy es de 18 pesos.

“Mantuvimos reuniones con el municipio, pero no llegamos a un acuerdo. Mientras Concordia tiene un boleto de 28 pesos y a Paraná le ofrecen 29, a nosotros nos darían 22. Con estos valores es imposible afrontar los compromisos si se toman en cuenta la cantidad de boletos que cortamos por día, comparados con esas dos ciudades. Cuando se acordó el valor de 18 pesos, el gasoil estaba en 32 pesos por litro. En ese momento se comprometieron en modificar el boleto de acuerdo al aumento del combustible. Hoy el gasoil está en 45 pesos y el boleto sigue igual. La empresa pidió un boleto de 32 pesos o 28 mínimos, pero solo llegan a 22. Si no se soluciona se hace imposible cumplir con los acuerdos salariales”, señaló Leonardo Casas a 03442.

Lamentablemente, si esta situación no cambia, los choferes ya decidieron la medida de fuerza para el lunes y martes, por lo que serán 48 horas en las que los usuarios deberán solucionar su problema de movilidad a como dé lugar.

Embed