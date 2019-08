Sigue el paro de colectivos

El gremio y los empresarios no llegaron a un acuerdo en el marco de la negociación en la secretaría de Trabajo y de esa manera se mantiene la medida de fuerza que deja sin servicio de colectivos en Paraná, por lo menos por toda la jornada del miércoles

En el segundo encuentro el sector empresario ofreció pagarle a los choferes los haberes del mes de julio sin el aumento acordado en paritaria, como también el 50% adeudado del medio aguinaldo. La respuesta del gremio, fue la de rechazar la propuesta y continuar con la medida de fuerza.

Marcelo Litchet, referente empresarial del transporte urbano de pasajeros de Paraná, informó a UNO "hasta ahí podían afrontar los compromisos, quedando las diferencias por cuestiones menores con el pago de la SUBE".

Alertó que se llegó a una situación límite "frente a la intransigencia de UTA como del gobierno que no quiere ayudar a solucionar este conflicto".

"Tal cuál están las cosas, el servicio de transporte no se puede mantener", añadió el empresario.

Transmisión de la WEB de UNO:

Embed

En tanto, con posterioridad, el secretario gremial de UTA, Sergio Groh, informó a UNO y al resto de los medios presentes que "la empresa ha abonado el sueldo pero con la escala vieja. Hay una diferencia de sueldo, porque la empresa dice que abonó todo el sueldo a escala vieja y nosotros vemos que esto no es así. A esto lo rechazamos. Hasta que no esté el sueldo a escala nueva y el aguinaldo la medida de fuerza no se levanta".

"Con el aguinaldo no sabemos qué pasa. La empresa manifiesta que hace un tiempo que tiene problemas financieros y no puede hacer frente a todo lo que tiene que pagar por estos días. Los días de paro no fueron descontados y por esa misma razón no sabemos por qué la empresa no pudo dar explicaciones de por qué el sueldo no está completo, amén de que sea a escala vieja, que no es aceptado", referenció el dirigente gremial para alertar: "del aguinaldo se sigue con el 20% depositado. La misma empresa no sabe por qué hay tanta diferencia de valores. Vamos a seguir con el paro hasta que depositen lo que corresponde".

Embed