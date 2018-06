Sigue el lunes la audiencia para elevar a juicio una causa contra Urribarri

La audiencia de remisión a juicio de la causa en la que se investigan presuntos delitos en el manejo de la publicidad estática del gobierno provincial durante la gestión de Sergio Urribarri continuará el lunes.

En la causa está imputado el exmandatario, el exministro de Comunicación y Cultura Pedro Báez, el cuñado de Urribarri Juan Pablo Aguilera; la contadora Carina Cargniel; la esposa de Aguilera Belén Almada; Gustavo Tamay; Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi; Alejandro Almada y el empresario Hugo Montañana.





Los abogados defensores son Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, de Urribarri; Marcos Rodríguez Allende, de Urribarri, Aguilera y Almada;Ignacio Díaz y José Velázquez, de Báez; Félix Pérez y Sebastián Arrechea de Montañana; Guillermo Vartorelli, de Corina Cargnel y de Emiliano Giacopuzzi; y Miguel Cullen, de Cargnel, Maximiliano Sena y de Alejandro Almada.

Barrandeguy planteó nuevamente la excepción por falta de acción y la imposibilidad de avanzar con la causa judicial por entender que los organismos estatales de control ya se pronunciaron aprobando lo actuado. Acotó además que la Fiscalía no demostró lo afirmado respecto de los supuestos delitos. En ese sentido, se opuso a la elevación a juicio y pidió que Urribarri sea sobreseído.

También Rodríguez Allende reiteró su planteo señalando que no está probado que Aguilera sea dueño de las empresas Next SRL y de Tep SRL. Igualmente sostuvo que no está probado que haya tenido testaferros, y criticó la vaguedad de la imputación a Almada.

Cullen adhirió al planteo de Barrandeguy, y sostuvo que los contratos de publicidad firmados por Urribarri y Báez fueron aprobados por los organismos de control.

A su turno el fiscal Alejandro Joel Cánepa cruzó duramente a Barrandeguy y le reprochó que cuando fue convencional constituyente, en la Reforma de 2008, opinaba diferente sobre las competencias de los organismos de control y el Poder Judicial.

Igualmente rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio. "Muchos prestaron declaración indagatoria, otros se abstuvieron. Ninguno de ellos dijo que se les estaba violando el derecho de defensa. Sus planteos fueron analizados y constatados o comparados con las evidencias de la Fiscalía, se dio a conocer y puso a disposición la prueba existente. (...) nadie dijo que no se podía defender porque no entendía qué se le imputaba", señaló .

La audiencia se reanudará el lunes a las 9.