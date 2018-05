El gobernador Gustavo Bordet y varios funcionarios provinciales recorrieron Tabossi y Viale a fin de anunciar obras energéticas y de gas. En ese marco se refirió a la situación nacional vinculada con la corrida cambiaria y las medidas que tomaron desde la gestión de Mauricio Macri.





Específicamente en el parque industrial de Viale, el mandatario provincial explicó sobre el momento que vive el país: "Hay variables que nosotros vemos con mucha preocupación desde hace tiempo. El alto nivel inflacionario, que va acompañado de medidas devaluatorias que se reflejan en la suba del dólar; las altas tasas de interés, que hoy en el 40% desalientan la inversión".



Dicho esto, aclaró: "Pero yo no estoy acá para comentar, a mí me toca protagonizar una realidad y tenemos que encontrar la mejor manera de garantizar la viabilidad de una nación, porque si a la Nación le va bien, a la Provincia y a los municipios también".

"Tenemos que trabajar entre todos y encontrar esta síntesis en esfuerzos compartidos. Hay que encontrar la mejor manera de encausar variables económicas para tener previsibilidad", resaltó Bordet en la ronda de prensa.

Destacó la inversión provincial en obras para reforzar el sistema energético, tal como ocurrió en esta jornada en Tabossi y Viale, pero también alertó: "Estamos también preocupados por el alto costo energético que tenemos. Es toda una obra de energía importantísima, pero si el costo energético sigue subiendo, las obras no se ven reflejadas en la utilización diaria", reflexionó.





En tanto, manifestó: "No estamos para lamentarnos, sino para asumir responsabilidades sobre esta realidad nos toca. Los entrerrianos nos votaron para gobernar y asumir responsabilidades y es lo que estamos haciendo", afirmó al confirmar la reducción del 50% de las cargas provinciales en la factura de luz.





"Este no es un problema de estructura de costos, es un problema de aumento de tarifas que superó cualquier tipo de previsión y no tuvo la gradualidad necesaria para que no castigar el bolsillo de miles de familias, y de pequeñas y medianas empresas, y de comercios, a los que se les hace imposible cubrir los costos fijos en materia energética", consideró Bordet.