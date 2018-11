Sesión caliente del Concejo por el Presupuesto y los gastos

Un intenso debate se generó este jueves durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná, siendo los ejes centrales del mismo la prestación del servicio urbano de pasajeros en colectivos; un Pedido de Informes planteado por el bloque de Cambiemos vinculado al manejo de los recursos presupuestarios asignados al cuerpo legislativo y un proyecto presentado por la bancada de Frente para la Victoria, expresando el beneplácito por la condena de tres médicos del Instituto Privado de Pediatría, por los delitos de sustracción y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, ocurrida en marzo de 1978 en Paraná, durante la última dictadura militar.





Glauser contra Gainza





La sesión comenzó con el uso del espacio "Voz y Opinión Ciudadana" solicitado por la presidenta de la Comisión Vecinal del Barrio "Santa Lucia", Alicia Glauser, para responder afirmaciones vertidas el lunes pasado por el concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) sobre su persona, que la vecinalista calificó como "una afrenta a los derechos humanos y un ataque a una mujer".





En su exposición, Glauser descalificó la actitud del legislador oficialista, y dijo: "Esperó que yo me retirara (del Club Neuquén, donde deliberó el Concejo), para verter conceptos agraviantes hacia mi persona, que se viralizaron por todo el país a través de las redes sociales".





Dirigiéndose a Gainza en forma directa, la titular de la vecinal "Santa Lucia" le espetó: "Ello no habla nada bien de usted, de su carrera política, y no se puede atacar a un ser humano de esa manera".





La implementación del boleto combinado en el servicio de colectivos que, al decir de Glauser, pese a estar contemplado en la actual concesión, "no existe", fue el origen de la controversia.





En su alocución, la vecinalista reafirmó: "Soy una usuaria del colectivo, por eso sostengo lo que dije". En este sentido, reiteró: "El boleto combinado no existe, como tampoco se respetan las frecuencias, el usuario carece de garitas donde protegerse, no están las señalizaciones, ni está nada".





Acusó al edil de Cambiemos de "formar parte del armado (de los nuevos recorridos del transporte urbano)" con las empresas concesionarias", precisando que sobre el particular "existe una acusación pública contra usted".





"Usted tiene la banca acá, en este recinto, pero nosotros tenemos la banca afuera, en la calle, en los barrios que caminamos todos los días, representando a los nadie, como usted nos calificara al afirmar que nos somos nadie", añadió Glauser.





Reiteró que su compromiso "es seguir trabajando para que los cambios, para que los derechos de nuestros ciudadanos que hoy están pisoteados, vuelvan a ser reincorporados a la vida de la gente".





Finalmente desafió al legislador de Cambiemos y vicepresidente 1º del cuerpo a poner sobre la mesa su archivo, junto al de ella: "Para ver qué ha estado pasando en estos últimos tres años y que ha pasado en mi vida en estos 60 años".





"Yo no visité, ni fui convocada por ningún tribunal, no he sido acusada de nada", concluyó la dirigente vecinalista, en directa alusión a la causa que por narcotráfico en el municipio fuera imputado Gainza, no obstante la Falta de Mérito decretada por la Justicia Federal en la persona del edil.





Réplica del edil





Al concederle la Presidencia del Concejo la posibilidad de hacer uso del derecho de réplica, Gainza expresó que "más allá de la cuestión específica del Boleto Combinado, quiero decir lo mismo que le manifesté por teléfono a la señora Alicia Glauser, de que en caso que se hubiera sentido ofendida por mis dichos, como claramente lo acaba de exponer aquí, le pido mis disculpas públicas, para que ella no sienta que mis expresiones tienen que ver con una cuestión personal".





El legislador reveló que en base a la información que le suministró el Ministerio de Transporte de la Nación, en Paraná hay más de 38.000 combinaciones que se han efectuado con el Boleto Combinado.





Invitó a Glauser a participar de una reunión con la Unidad de la tarjeta Sube, que es la que aplica el Boleto Combinado, "para poder ver cómo colaboramos".





"Yo no le quito valor a su militancia, lo que digo es que cuando hacemos afirmaciones respecto a datos o situaciones concretas, necesitamos tener el respaldo de lo que afirmamos", reiteró Gainza.





En el plenario, el edil presentó un proyecto "In Voce", el cual dispone la colocación en todas las unidades afectadas al servicio de transporte urbano local, de carteles informativos sobre el uso del Boleto Combinado, con indicación de una línea telefónica, a fin que los usuarios formulen reclamos, denuncias, inquietudes y quejas, sobre el funcionamiento del mismo.





Al fundamentar la iniciativa, Gainza explicó que ante la solicitud de cualquier Comisión Vecinal en particular o de organismos que son parte de la sociedad civil, pueda solicitarse su participación no solo para discutir cuestiones del transporte, sino también para compartir información que se especifique en materia de reclamos.

Propuso que en una próxima reunión del Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU), "tanto la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná o bien una Comisión Vecinal, con una simple notificación dirigida al secretario de Servicios Públicos municipal y presidente del SITU, Ricardo Frank, pueda discutir el tema del Boleto Combinado, como se lo propuse telefónicamente a la señora Glauser".





Palabra de Etienot

Al hacer uso de la palabra desde la presidencia del Concejo Deliberante, la viceintendenta de la ciudad, Josefina Etienot, consideró "muy importante poner de nuevo en la agenda pública el problema del transporte público de pasajeros en la ciudad".





"Lo trascendente es que el mismo esté sobre la mesa y es hora que lo comencemos a asumir desde este Cuerpo, pues constituye una prioridad para nuestros vecinos", añadió.

Etienot convocó a los ediles a "considerar esa posibilidad, pues las normas siempre se pueden mejorar", proponiendo incorporar al SITU la "representación de los vecinos, con voz y voto".





Más adelante dijo: "No podemos aguardar que nos digan desde Buenos Aires que aquí en Paraná funciona el Boleto Combinado, lo cual no pongo en duda", para afirmar que "lo que dice la gente al respecto también tiene que ser tomado en cuenta, ya que esta información es tan válida como la otra, en el sentido que el mismo no está funcionando".





Precisó que es una cuestión que "a nosotros nos corresponde resolver y esa es nuestra responsabilidad, solucionar los problemas de la gente".





Al abordar el marco normativo de la nueva concesión del transporte, Etienot subrayó que "es evidente que no alcanzó lo que trabajamos hasta ahora en cuanto al transporte urbano de pasajeros".





"Nuestra normativa no ha sido buena, debemos en consecuencia ser autocríticos y encontrar la solución, para lograr que este problema se pacifique, pues es mucha la gente que necesita de este vital servicio público, y que las inquietudes planteadas se resuelvan satisfactoriamente", concluyó la viceintendenta.





Manejo de los recursos presupuestarios





Otro tema que generó polémica fue un Pedido de Informes "In Voce", presentado por el concejal Carlos González, dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal, vinculado con el grado de ejecución del Presupuesto del Concejo Deliberante.





Al mismo se dio curso, merced al voto positivo de los legisladores Carlos González, Claudia Acevedo, Emanuel Gainza, Karina LLanes (Cambiemos); Elsa Salazar ("Paraná de Pie") y Luis Díaz ("Una – Frente Renovador").





Respuesta de Etienot





Ante el requerimiento planteado, la presidenta del Cuerpo dijo, dirigiéndose a los concejales presentes, que desde el cargo institucional que inviste ponía a disposición "un informe anual, mensual o diario del manejo de los recursos presupuestarios asignados al Concejo, como así también los Departamentos Jurídico y Contable, para evacuar cualquier consulta, ya que esto es información pública".





Acto seguido, agregó: "Ojalá el Departamento Ejecutivo Municipal pudiera blanquear el uso de los fondos de su Presupuesto como lo hace el Concejo Deliberante".





Recordó ante el cuerpo que "cada año de mi gestión he brindado ante ustedes y la opinión pública un pormenorizado detalle del gasto del área bajo mi responsabilidad, entendiendo que ese es un deber imperativo del sistema republicano que nos impone a los funcionarios dar cuenta de nuestra gestión y el uso de los recursos públicos".





Presupuesto Municipal 2019





En la oportunidad, la viceintendenta anunció que ingresó el Presupuesto General de la Administración Municipal para el ejercicio 2019 elevado por el Departamento Ejecutivo, que asciende a la suma de 5 mil 100 millones de pesos ($ 5.100.000.000), recordando que el Presupuesto 2018 fue de 3 mil 600 millones de pesos ($ 3.600.000.000).

"Tenemos un Presupuesto elevado", sostuvo, para luego preguntarse: "No sé quién lo va a financiar, supongo que la gente".





Ordenanza Tributaria

También precisó que junto con el proyecto de Presupuesto ingresó la Ordenanza Tributaria para el Ejercicio Fiscal entrante.





Derechos Humanos

Durante el plenario, la edila Stefanía Cora ("Frente para la Victoria") presentó "In Voce" un proyecto de comunicación expresando el beneplácito respecto a la condena de los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, quienes fueron condenados por los delitos de sustracción y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, ocurrida en marzo de 1978 en Paraná.





Los propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) son los primeros civiles en recibir una condena por delitos de lesa humanidad en la provincia, lo que constituye un hecho histórico.





La edila pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto, el cual fue votado positivamente por los concejales Cora, Cristina Sosa, David Cáceres, Enrique Ríos (FpV) y Luis Díaz (Frente Renovador). Y no fue acompañado por los concejales Carlos González, Claudia Acevedo, Emanuel Gainza, Karina Llanes (Cambiemos), por lo que el proyecto no contó con los votos necesarios para ser ingresado al temario.





"Queriamos presentar este proyecto de comunicación, porque como sabemos, la democracia se construye día a día, y nos parece importante desde este Concejo Deliberante el hecho de que haya sido en nuestra ciudad, a menos de mitad de cuadra de aquí, donde se haya tomado una decisión tan importante para la construcción democrática", fundamentó Cora al presentar el proyecto.





Al referirse al voto negativo del bloque "Cambiemos" a dicha iniciativa, el edil Carlos González sostuvo: "Desde la Unión Cívica Radical siempre hemos sostenido las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, y en este fallo el partido también se ha expresado en ese sentido".





Y explicó: "Cuando la concejal Cora presentó este beneplácito por la condena de los tres médicos, lo presentó mezclado con otro tema, por lo que no nos quedó clara la forma en la que efectuaron el pedido, por eso no acompañamos".





Cuarto Intermedio

El plenario pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta este viernes a las 9.30, en el Recinto de Sesiones del HCD, ubicado en el Palacio Municipal.