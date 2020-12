Servicios para fiestas siguen inmersos en la incertidumbre de cara al año que viene

Sin poder desarrollar su actividad desde mediados de marzo, inclusive una semana antes de que se decretara el aislamiento preventivo y obligatorio para frenar el avance del coronavirus en el país, vienen sufriendo la cancelación de numerosos eventos ya pautados para lo largo de 2020, y si bien en otros casos acordaron con sus clientes reprogramarlos para el próximo año, hoy admiten que el panorama es todavía incierto y temen seguir sin poder trabajar durante varios meses más.

Si bien desde la Municipalidad de Paraná ayer anunciaron que proyectan habilitar la realización de fiestas privadas en quintas o espacios al aire libre de cara a la Navidad y Año Nuevo, atento a que la capital entrerriana permanece en fase de distanciamiento y las reuniones sociales al aire libre ya fueron habilitadas a nivel nacional y provincial, quienes se dedican a los servicios desestiman que para ellos signifique una posibilidad de volver a trabajar.

Al respecto, Juan Carlos Ortega, quien se dedica al servicio gastro nómico en la capital entrerriana desde hace 20 años, comentó a UNO: “En este año he perdido unas 40 fiestas. Estaba cerrando una de casi 3 millones de pesos, por la extensión de las restricciones para nuestro sector. Para el año que viene la gente vienen consulta y se va, porque las cosas han subido muchísimo y se asustan cuando ven los precios. Tienen miedo de hacer una entrega para reservar una fecha y que después no los dejen hacer reuniones y fiestas, como pasó a lo largo de todo este año”.

“Hoy dejan hacer al aire libre fiestas de hasta 30 personas, y en los cumpleaños de 15 por ejemplo, son muchos más los que se juntan, así que directamente no hacen nada, o no contratan un servicio para esa cantidad de gente, porque no conviene”, analizó el empresario.

Respecto a los aumentos en los costos de los insumos, explicó: “El mes pasado tenía la tarjeta en 1.700 y 1.800 pesos y hoy ya la tengo en 2.700. Son 1.000 pesos de diferencia, que comparado con lo que han subido las cosas no lo hemos subido mucho y hemos buscado menúes alternativos más económicos, cuando antes la gente lo que pedía era más calidad”. Ortega, quien actualmente trata de rebuscárselas en el día a día haciendo viandas o platos por encargue, pero sin poder equiparar los ingresos que le significa hacer un servicio en una fiesta, observó que los incrementos de los precios impactan directamente en la demanda: “Hoy un kilo de matambre está a 600 pesos el kilo en crudo, y listo los tengo que vender a más de 900 pesos. Estoy ofreciendo para la Navidad y de 600 contactos que tengo solamente recibí tres pedidos”.

En este marco, dio cuenta de que muchos de sus pares no lograron sostener su actividad y debieron buscar una alternativa laboral en este tiempo: “En el sector hay muchos que han cerrado y se dedicaron a otra cosas. Hay uno que está vendiendo los equipos, se compró un auto y está de remisero, otro que entró a trabajar a un supermercado, hay quienes hoy se dedican a la albañilería o pusieron una verdulería. Lamentablemente no recibimos en estos meses ninguna ayuda de nadie”, aseguró, y aclaró que para acceder a los créditos que se anunciaron desde el gobierno nacional, había que contar con ciertos requisitos que el sector –que ya venía afectado– no podía alcanzar, como tener todos los impuestos al día, por ejemplo.

“Lo que pedíamos era que nos den un crédito a tasa flexible y con un año de gracia para poder sostener nuestra estructura, pero no lo conseguimos”, expresó. Visiblemente angustiado, Ortega remarcó: “Entre DJ, decoradores, dueños de salones, servicios, mozos, son unas 150.000 personas las que perdieron su fuente de trabajo en Entre Ríos debido a las medidas que se tomaron por la pandemia”.

servicios gastronómicos.jpg Servicios para fiestas siguen inmersos en la incertidumbre de cara al año que viene

Diego Basso, quien se dedica hace tiempo al mismo rubro, en un servicio gastronómico que inició su padre hace 40 años atrás, coincidió: “Este año nos cancelaron un montón de eventos que ya estaban estipulados y es imposible reinventarnos, porque para eso necesitamos otra inversión. Y la verdad es que es muy difícil invertir en otra cosa si no tenemos trabajo y por ende ingresos de dinero. Ha sido bastante complicado, y en mi caso particular la peleé porque tengo otro negocio, pero igual no alcanza para sostener todo”.

El referente gastronómico sostuvo que noviembre y diciembre suelen ser “los meses más fuertes siempre”, pero este año ha sido dificultoso no poder trabajar. Y respecto a los eventos pautados o reprogramados para los primeros meses de 2021, aseguró: “Hay quienes se bajaron, otros están en veremos, porque tampoco saben hasta cuándo va a seguir esto. Ya hubo fechas estimativas para volver a trabajar y después no se pudo.

Son muchas cosas las que están en la balanza y para nuestro sector es muy complicado”. Acto seguido, Basso aseguró: “Tengo colegas que vendieron o malvendieron sus cosas y están intentando dedicarse a otra actividad, pero todo se hace cuesta arriba sin tener ninguna ayuda. En mi caso ni siquiera pude acceder a los créditos que fueron accesibles para algunas personas y al no tener ingreso no podemos seguir”.

Por otra parte, recordó que se trata de una actividad que genera mano de obra: “Hay muchos comercios a los que les compramos mercadería en cantidad cuando podemos trabajar y también se ven afectados, y después están los mozos y demás personas que trabajan para los servicios, que perdieron su trabajo”. “Nosotros tratamos de hacer viandas y comidas, porque tuvimos que buscar alternativas para juntar un peso y salir del paso, pero no es lo mismo. Y mientras la crisis se va profundizando, tenemos que resignarnos a que seremos el último sector al que van a volver a habilitar”, dijo a modo de conclusión.