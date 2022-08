Sergio Urribarri: "Por decisión de Frigerio el hospital Baxada estuvo cerrado cuatro años"

“Hay opiniones de todo tipo en los distintos lugares, pero el denominador común es cierta inacción de una parte de la dirigencia -no generalizo, hay excepciones por supuesto- que hoy la militancia está demandando porque sienten que esa inacción es lo que permite que otros dirigentes -como el precandidato de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio- que no son de Entre Ríos, que viven en Buenos Aires, que mandan a los hijos a la escuela en Buenos Aires, anden -como siempre digo- como pancho por su casa vendiendo espejitos de colores”, manifestó luego.

“Yo no agredo a Frigerio cuando le digo estas cosas. Son verdades incontrastables. Tampoco lo agredo cuando digo que fue junto con Mauricio Macri uno de los principales ejecutores de las políticas del gobierno más nefasto de estos tiempos, que endeudó a generaciones no para hacer obras o algo para el pueblo, sino para que la fuguen sus amigos, que destrozó el sistema productivo, que quitó derechos, despidió trabajadores y hasta hizo cosas que duelen por su gran crueldad como sacar pensiones por discapacidad”, describió.

urribarri en Paraná.jpg "Yo no agredo a Frigerio cuando le digo estas cosas. Son verdades incontrastables", dijo el ex gobernador Sergio Urribarri en una reunión en Paraná

“Por decisión de Rogelio Frigerio tuvimos el Hospital Baxada de Paraná terminado y cerrado durante cuatro años con su equipamiento deteriorándose. No sé qué hubiera pasado en nuestra provincia en la pandemia sin esta infraestructura, que se transformó en centro de referencia en atención y vacunación y realmente salvó vidas. También por decisión de Frigerio se paró la obra de la ruta 18. Se dijo que no era prioritaria, cuando para Entre Ríos es vital.Y se abandonaron miles de viviendas que estaban empezadas. El problema es que a estas obras las había gestionado yo con Cristina”, expresó el ex mandatario.

Más adelante, Urribarri señaló: “En el peronismo tenemos candidatos muy calificados y candidatas muy calificadas. Hablé con todos por teléfono antes de venir de Israel y cuando llegué empecé a reunirme personalmente y sigo con los que faltan este fin de semana. Me estoy refiriendo a Martín Piaggio, Enrique Cresto, José Lauritto, Adán Humberto Bahl, Laura Stratta, Marcelo Casaretto”.

“A todos les dije que venía a caminar la provincia y les sugerí respetuosamente que hagan lo mismo porque la militancia y también los entrerrianos y las entrerrianas de a pie quieren escuchar a nuestros candidatos. Que, repito: son calificadísimos. La mayoría jóvenes y el peronismo necesita un trasvasamiento generacional. Con experiencia. Muchos con éxito en la gestión. Conocen lo que pasa y la historia de Entre Ríos, conocen los desafíos. Y por eso tengo plena confianza en la suerte de nuestro partido en las próximas elecciones”, finalizó.