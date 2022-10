Sergio Urribarri crea fundación para el hambre infantil cero

“Me vine a vivir a Concordia en 1992, hace 30 años, en medio de una de las tantas inundaciones que padecimos. Recuerdo que salimos a recorrer la ciudad con un equipo, a organizar la asistencia y contener a la gente. Me quedó grabado el rostro del Colorado González en Carretera de la Cruz que resistía arriba del techo. Estuvimos horas para hacerlo bajar porque no quería dejar el barrio. Desde entonces, jamás le saqué el cuerpo a las necesidades en materia social”, introdujo el ex gobernador en el Sindicato de Empleados de Comercio, donde tuvo lugar un agasajo por su cumpleaños.