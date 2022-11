Senadora del FdT trató de mentirosa a la titular del Anses

Miranda contó en la sesión, que en trámites realizados cuando era director ejecutivo del organismo, Alejandro Vanoli, se había avanzado en la instalación de las oficinas, e incluso se le había puesto fecha. Cuando ese funcionario fue reemplazado por la actual titular, Fernanda Raverta, todas las gestiones fueron a parar “al tacho”.

“Me cansé, me cansé de que me digan que hay que esperar, me cansé de que me digan que sí que se está por solucionar, que hable con uno u otro, y seguimos cambiando figuritas y Federal sigue esperando; entonces seguimos con la historia de que somos del norte entrerriano, del departamento olvidado, y seguimos callándonos, y yo no me callo más”, expresó la legisladora federalense.

Senado sesión.jpg El Senado aprobó dos importantes leyes.

Luego de su exposición, pidió la palabra el presidente del Bloque de Cambiemos, Francisco Morchio (Dpto. Gualeguay), quien respaldó el pedido de su par de Federal.

El proyecto de Comunicación fue aprobado por miembros de ambos bloques de la Cámara de Senadores.

Miranda recordó que esta no es la primera vez que presenta un proyecto de estas características, y sobre el mismo tema, ya que en la gestión anterior también impulsó lo mismo. "En el año 2017 también presenté en Nación una nota pidiendo lo mismo. Era sabido que en la gestión anterior, con las autoridades que teníamos a nivel nacional no iba a tener respuesta, no me sorprendió eso; pero si tengo que decir lamentablemente, que María Fernanda Raverta hizo desaparecer lo realizado por Vanoli".

"Hace poco tiempo estuve el Mar del Plata y escuché a la señora María Fernanda Raverta hablar sobre los derechos, sobre todo el acompañamiento que había que darles a las mujeres que ocupaban lugares en cada uno de los organismos nacionales y provinciales. En ese momento por respeto a nuestra vicegobernadora, que estaba en el mismo lugar, no me levanté y le dije que estaba mintiendo. Hoy se lo digo acá, sé que le va a llegar, capaz no le importe, porque como lo vuelvo a repetir el departamento Federal no llega a 30.000 habitantes, y capaz no tiene la importancia para ellos que tiene un barrio, u otro lugar que tenga mayor cantidad habitantes. Hoy vuelvo nuevamente a pedirle a la provincia que por favor intervenga porque necesitamos una respuesta concreta en el departamento Federal. Este es mi séptimo año de gestión y siento impotencia de no poder dar una respuesta concreta".

"El departamento Federal tiene tres municipios, dos Comunas y siete Juntas de Gobierno, y si la gente que está ahora en la ANSES viniera, como se tomaron la molestia otros y con responsabilidad vino a ver el lugar, se enterarían por ejemplo que tengo una Junta de Gobierno que se llama Loma Limpia, que está a 70 kilómetros de la ciudad de Federal, que para llegar a Federal tienen que tomarse un remís porque dentro del departamento no hay colectivos, con un gasto que hace que en un día a esas familias, que cobran asignación, u otros beneficios, su dinero se les vaya en un día. A Concordia, que es dónde se tienen que dirigirse, porque ahí es donde tenemos una oficina, una IDAI, tienen 100 kilómetros, más todo lo que tienen que hacer para llegar a Federal, a donde hay un solo colectivo de mañana y para volver otro a la tarde, con todo lo que eso implica a cada una de las familias", siguió criticando Miranda hacia una funcionaria de su gobierno nacional.

Finalmente resaltó: "Espero que de una vez por todas esta señora, que habla de igualdad y de respeto hacia las mujeres, se digne aunque sea a contestar un mensaje o un correo cuando se le manda, porque ni siquiera eso ha tenido la atención de responder. Hoy siento que todo eso se fue al tacho, y que les sigue sin importar el departamento Federal". (Federal al día)