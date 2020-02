"Lamentablemente cuando se busca una explicación a la decisión adoptada, lo único que se vislumbra es el peso de la interna gremial que termina torciendo las decisiones razonables", afirmó el presidente de bloque de senadores del justicialismo, Armando Gay.

"Los sueldos de los docentes entrerrianos aumentaron de acuerdo al costo de vida, y se pagan regularmente, y hay la negociación está activa, cuál es entonces el motivo que justifica semejante medida de fuerza”, se preguntó el legislador.

“No se entiende la decisión de la dirigencia gremial en un contexto en el cual el aumento del último año fue del 57,6% y en el que además los gremios tienen fecha cierta para retomar la discusión salarial, el próximo viernes".

El gobierno provincial "hizo un gran esfuerzo para que los salarios no quedaran rezagados respecto de la inflación, pero parece que eso no se valora”, apuntó.

El legislador concordiense se asombró ante la magnitud de la decisión consideró que la decisión de los gremios no atiende a las fuertes señales que se dan tanto desde la Provincia como desde la Nación. “Después de años de no tener paritaria nacional, el gobierno de Alberto Fernández reinstauró esa instancia y ha dado muestras claras de la decisión de priorizar la inversión social. Sin embargo, esas señales, que los mismos dirigentes gremiales reconocían y elogiaban hasta hace unos días, ahora parecen no tener peso en la consideración de los dirigentes gremiales, y sin ponerse colorados se despachan con un paro de tres días”, remarcó.

“La interna gremial se impone entonces sobre el sentido común y sobre los intereses razonables de docentes, alumnos y padres”, reiteró Gay