Senado: confían en lograr dictamen cuando se debata el proyecto de la Ley Felipe

El primer paso se logró con la media sanción en la Cámara de Diputados.

Bertoni habló de las expectativas respecto del tratamiento del proyecto en Comisión, aunque anticipó que la idea a partir de este martes es comenzar a “buscar el dictamen”.

“Entendemos que vamos a tener dictamen. Pero quiero que se entienda, que si no tenemos dictamen o no lo tratan, no es lo que buscamos claramente. Pero vamos a seguir recorriendo la provincia con más fuerza que nunca. Ponemos en valor al diputado provincial Juan Manuel Huss, que desde el 2019 nos viene acompañando: nunca nos faltó el respeto, nunca nos obligó a nada y siempre abrazó a los padres y madres del dolor”, advirtió el entrevistado en declaraciones a UNO.

El militante buscó interpelar a los legisladores desde un costado humano y en función de la dimensión social de un proyecto que busca visibilizar la realidad de cientos de familias a cuyos hijos e hijas fueron diagnosticados con cáncer. “Nosotros junto a Felipe no pasamos ninguna necesidad porque teníamos los medios. Pero ante tanto dolor que nos tocó atravesar en Buenos Aires durante el tratamiento y ves que la vida de tu hijo se te apaga, que los cuerpos van cambiando, no nos impidió ver las necesidad que pasaban otras familias de Entre Ríos. Cuando llegaba la noche no tenían dónde dormir, no tenían para comer y pasaban mucho tiempo sin ver al resto de su familia”, dijo el hombre entre lágrimas.

Si bien las gestiones realizadas por la familia de Felipe han sido varias, la necesidad por darle impulso al proyecto llevó a Bertoni a coordinar un encuentro con la vicegobernadora Laura Stratta. Explicó que “nunca había hablado con ella y puedo decir que no solamente encontré a una vicegobernadora, sino que no tengo dudas que charlamos de mamá a papá. Nos abrazó a los padres y madres del dolor, demostró que es sensible a esta lucha y que también nos va acompañar. Esa instancia es un gesto que por ahí se ve lejos”.

La cruzada provincial por la Ley Felipe suma miles de adhesiones en la provincia y a la fecha se llevan recorridos más de 39.000 kilómetros generando conciencia acerca de su importancia.