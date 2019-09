Semana de suerte con dos ganadores

La primera reacción de Silvana fue de sorpresa y una enorme alegría. “¡Es la primera vez en mi vida que gano algo así, jamás, ni una torta en una rifa, nada, no lo podía creer!”, señalaba en diálogo con UNO apenas conocida la noticia de que era una de las dos ganadoras de la provincia del premio “Suerte UNO” . Silvana Visagno es madre de tres hijos, abogada civil y de familia, docente en el Instituto de Enseñanza Especial Tobar García, mediadora, titular de la Secretaría de la Escuela Técnica 3 y ahora también forma parte del Cuerpo de Violencia de Género de la Nación, entidad de reciente creación que tendrá espacios en todo el país.

“El diario UNO es parte de nuestro día porque es el único que cuenta con un panorama integral de lo que pasa en toda la provincia, además mi padre hace un seguimiento constante de las informaciones importantes y también lo tiene como una fuente de noticias que me acerca por si yo me he perdido de algo”, cuenta Silvana, y la referencia a su padre es algo necesario cuando se habla de noticias pues se trata de Edgardo Andrés Visagno, uno de los decanos del periodismo de Concepción del Uruguay y voz referente durante décadas en la radio local.

En el marco de una vida profesional intensa, desborda energía a al hablar, es descontracturada y transmite su alegría al referirse al premio que ha ganado con “Suerte UNO”. “Cuando se los conté en la escuela tampoco lo podía creer, así que ya estoy en deuda con un asado que se vendrá prontito con todos los compañeros de trabajo”.

Además de su labor profesional como letrada, su gran pasión es también la docencia, dicta clases de Literatura en la antigua “Escuela de Aprendices”, hoy Escuela Técnica 3 ubicada en el extremo sur de la zona portuaria. “En ellos hay una fuente inagotable de proyectos, de innovación, de técnica y futuro, estamos a punto de presentar un proyecto que se vincula con las energías renovables que será una de las atracciones del la Expo Concepción que se hará dentro de algunos días”, esos chicos hacen un trabajo maravilloso y ahí estaremos acompañando”, afirma.

Desde Paraná

Norma Páez es una de las dos ganadoras de la semana de Suerte UNO. Desde hace cinco años comparte la compra del matutino con una amiga y juntas controlan los números. El premio le servirá para realizarse un estudio médico.

“Desde hace cinco años compartimos la compra del diario UNO con mi amiga, Gladys Gaitán y hoy puedo decir que estoy gratamente sorprendida por el premio. En general no gano nada, por lo que tengo una gran alegría”, contó a UNO Norma Páez, una de las dos ganadoras de Suerte UNO.

Norma trabaja en la Oficina de Reclutamiento de Soldados del Comando de Brigada del Ejército Argentino con sede Paraná. Tiene dos hijos, de 29 y 22 años y vive junto a ellos en barrio Padre Kolbe de la capital entrerriana. Llegó hasta UNO acompañada de su amiga.

“Con Gladys nos conocimos hace muchos años cuando vivíamos en el mismo barrio y nos hicimos amigas. Y parte de nuestras actividades juntas era comprar una vez cada una el UNO y controlar nuestros números”, relató. Sobre el destino del premio explicó que necesita realizar un estudio médico que debe pagar por adelantado a la clínica privada y luego recibir el reintegro por parte de su obra social: “Me viene bárbaro, porque voy a poder realizar el control médico y además me sobra para juntarnos con Gladys y otras amigas el próximo sábado y celebrar”, indicó.