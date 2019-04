Semana Santa: Cataratas, Mendoza y el Noroeste son los destinos más elegidos

La mayoría de las agencias de viajes coinciden en que ya desde el verano se advierte una drástica caída en las ventas de paquetes turísticos y están expectantes con el movimiento que finalmente pueda generarse en Semana Santa , históricamente una fecha fuerte para el sector.

Si bien la demanda es más modesta que años anteriores –algunos operadores hablan de una baja del 35% respecto de 2018–, en general referentes del rubro se mostraron conformes con el caudal de operaciones hasta ahora. Eso sí, a precios que se ajustan al bolsillo de quienes decidieron viajar en un contexto en el que la situación económica para la mayoría es adversa.

Rosario, quien atiende al público en una tradicional agencia de calle Corrientes, contó a UNO: "Se vendió bien para Semana Santa, aunque no como en otras épocas. La gente optó por los destinos nacionales, como Cataratas, Mendoza y el Noroeste, con paquetes a Salta o visitando además Jujuy".

Con un dólar alto, la merma se siente en el rubro en los viajes al exterior (Ver recuadro). No obstante, señaló: "Nos compraron un par de vuelos a Panamá y uno a Madrid para esta fecha", aunque con estadía más larga.

Sobre los precios con los que se comercializan los paquetes a los diferentes destinos dentro de la Argentina, refirió: "Para Semana Santa los precios suben, porque hay más demanda". En este marco, indicó que un paquete de tres noches a Cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas de la naturaleza del mundo, se puede adquirir a partir de los 7.000 pesos viajando en bus semicama, alojamiento en un hotel tres estrellas y con media pensión, con excursiones incluidas (sin entradas a los parques nacionales). "De ahí para arriba, según el hotel, si se elige cama en vez de semicama en el colectivo, y otras cuestiones", aclaró Rosario.

Para pasar unos días en Mendoza hay que pensar también en 7.000 pesos. "Son tres noches con desayuno", informó. En tanto, un viaje de siete noches a la región del Noroeste, con excursiones y media pensión, adonde es ideal llegar en esta época por el buen clima, oscila los 11.000 pesos.

También está la alternativa de ir a la provincia de Córdoba, visitando su capital u otra localidad que ofrece singulares atractivos, y cuesta entre 4.000 y 5.000 pesos en promedio. Aunque sobre este destino, la vendedora observó: "Córdoba no hemos vendido mucho porque generalmente el que va a esa provincia en familia lo hace en auto. Por ahí los que buscan algún paquete a este lugar son alguna parejita o un par de amigos".

En otra de las agencias locales, situada en calle Villaguay sí tuvieron más demanda a Córdoba, sobre todo a Carlos Paz, y junto con las Cataratas del Iguazú son los destinos que más vendieron. "Un paquete a Carlos Paz de tres noches, saliendo el jueves, con transportación, coordinador permanente, servicio a bordo, alojamiento en un hotel dos estrellas y media pensión sale unos 4.700 pesos, y se va a alrededor de 5.400 pesos", manifestó.

A Salta se puede conseguir también por tres noches a 5.600 pesos con desayuno incluido. Y Cataratas, que según aclaró se vende todo el año, vale en Semana Santa cerca de 9.200 pesos una opción de tres noches con alojamiento en hotel tres estrellas, media pensión y excursiones.

"Otra opción por la que preguntaron mucho para Semana Santa, sobre todo las familias, fue Temaikén. Tenemos un viaje el sábado 20, que incluye trasporte, coordinador, servicio a bordo y entrada al Parque con una tarifa para adultos de 2.583 pesos y para chicos y jubilados de 2.490 pesos", acotó.





Mercado actual

Referentes de las distintas agencias de viajes de Paraná coinciden en que un descenso en las ventas impuso opciones más económicas, a pesar de las subas de combustibles, seguros y otros productos que condicionan el valor de los paquetes. "Los operadores mayoristas han tenido que bajar los precios porque si no no se vendía nada. No se puede aumentar tanto en este rubro porque no habría demanda", dijo Romina, en referencia a un sector que no es de primera necesidad y suele ser uno de los primeros en recortarse en tiempos de crisis, y que ante la importante pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados debe ofrecer alternativas que traccionen mayor movimiento para sostenerse.

La ausencia de financiación en planes largos y cuotas sin interés es una de las variables que más impactó en este sector. Solo un banco regional ofrece seis cuotas sin interés, pero a las agencias les cuesta ingresar al convenio, por lo que se ven limitadas de ofrecer esta financiación. "Hay planes con tarjetas de crédito, pero hay que ver los recargos de cada una", concluyó sobre este punto.













Aun con el dólar alto, hay quienes todavía eligen viajar al exterior