Semana de la Dulzura: crecen ventas en el rubro golosinas

Detrás del mostrador de una bombonería céntrica en Parana, Flavia Flores contó a UNO que es una fecha en la que se incrementa el movimiento comercial en el sector, junto con la celebración del Día del Amigo el 20 de este mes, y subrayó: “Recién comienza la Semana de la Dulzura y ya hubo bastante demanda desde hace unos días. Vienen, se llevan algo y de paso ya consultan además por alguna cosa para regalar durante el Día del Amigo”.

En la Semana de la Dulzura hay variadas opciones para regalar.jpg En la Semana de la Dulzura hay variadas opciones para regalar. Mateo Oviedo / UNO

Si bien aclaró que las fechas más fuertes en el rubro responden cada año al Día de la Madre o el Día de los Enamorados, en estos días el plus de ventas le viene muy bien al sector, y por eso preparan una serie de promociones y arman atractivos combos para que quien busca agasajar a un ser querido en esta semana se lleve algo que pueda gustarle a aquella persona que recibe el presente.

“Vienen buscando mucho lo que son bombones, o regalitos ya armados que traen varios productos”, dijo, en referencia a packs que incluyen una botella de alguna bebida que puede ser vino, whisky, licor, algún espumante o una cerevecita de marca, que viene con el vaso o la copa acompañada de una caja o bolsita de bombones, aunque aclaró que a estas opciones las eligen principalmente “la gente más grande”. Sobre este punto, indicó: “Para esta franja etaria armamos algunas bandejitas, canastas o platitos con golosinas; y los paquetes que traen el vaso o la copa, que tienen mucha salida, y también se venden mucho para el Día del Amigo”.

Acto seguido, subrayó: “En el caso de los chicos, prefieren golosinas individuales para regalarle a sus amigos durante esta semana. Por ahí se juntan y ya se llevan una caja de bombones o bocaditos y se reparten. Muchos buscan sobre todo para sus amigos, por eso piden cajas más grandes para poder compartir”.

Opciones

Si bien durante los dos año anteriores desde la industria de las golosinas tuvieron que modificar el lema histórico para desalentar el acercamiento y promover la distancia social, y pasó a ser “un beso virtual por una golosina real”, la baja de contagios de Covid hizo que nuevamente se reflote la premisa inicial.

Y aunque es una semana que para algunos puede pasar desapercibida, la cartelería alusiva le recuerda a los transeúntes que del 1° al 7 de este mes es la Semana de la Dulzura, y varios entran a comprar algún combo, tentados por sus presentaciones. “Puse los cartelitos para hacer un poco de propaganda a esta fecha y se ven los resultados”, aseguró Flavia, y expresó: “Muchos ya conocen qué es lo que uno vende, la canastita, el desayuno, el mate para regalar también con golosinas para estas fechas, y por eso vienen”.

La Semana de la Dulzura reivindica los afectos..jpg La Semana de la Dulzura reivindica los afectos. Mateo Oviedo / UNO

En cuanto a los precios, mencionó que los combos arrancan en 990 pesos: “Por ejemplo, este es el precio de una canasta con caramelos y bombones, que es lo que más se vende esta semana. Y también los pack que traen el vino con la copa es lo que más llevan; rondan entre los 1.700 los más económicos, hasta los 3.900 una alternativa con una copa grande y un vino en caja, con bombones también si le gusta al destinatario del regalo”, sostuvo.

En alusión a los aumentos, manifestó que este rubro tampoco escapa a la inflación y contó: “Los precios subieron bastante con respecto al año pasado, un 20% o más. El chocolate está bastante caro”.

En otro local céntrico también comentaron a UNO que es una fecha en que se moviliza mayor stock. “Hay muchas opciones para regalar, y es una semana en la que viene gente de todas las edades para comprar algún producto en promoción por la Semana de la Dulzura”, dijo uno de los repositores ante la consulta de UNO, quien además destacó: “Es una fecha que está arraigada entre las costumbres de los paranaenses en general”.

También en los emprendimientos que comercializan chocolates artesanales o alternativas para regalar en fechas especiales suelen sumar más ventas por la Semana de la Dulzura. Marina Almirón, quien a partir de la pandemia empezó a vender desde su casa bandejas con cosas dulces para regalar y otros productos cuando no pudo continuar con tu trabajo vinculado a la organización de eventos al suspenderse por la cuarentena, contó a UNO: “Con mi hermana arrancamos el año pasado este emprendimiento chiquito. Empezamos haciendo barras de chocolate, que se habían puesto de moda y era todo artesanal. Vendíamos con cadete y cuando descubrimos lo de la Semana de la Dulzura nos sumamos y vendimos un montón”.

Sorprendidas por la respuesta de la fecha, redoblaron la apuesta y compraron una máquina para sublimar, añadiéndole a las bandejas tazas con marcas, según las golosinas, o con mensajes alusivos. “Nuestro rubro tiene que ver con lo dulce. Para este año ya vendimos 150 tazas con golosinas. Las mujeres son las que más compran para regalar en la Semana de la Dulzura, que es una fecha que solo tiene un origen comercial pero que es muy aceptada entre la gente de Paraná. Así que estamos muy contentas con al demanda que estamos teniendo”, remarcó.

A su vez, mencionó: “Ahora justo estamos armando pedidos y tenemos bastantes. La gente se engancha con la Semana de la Dulzura y compran muchísimo para regalar. Nosotras tenemos cajas desde 400 pesos; son cajitas con chocolates y también ramitas que traen un globo. O varios dulces en una cajita a 600 pesos, después tortas de 1.000 pesos que se venden bastante esta semana. Y un pack de 1.900 pesos con dos cervecitas y golosinas. También unos ramos de 3.000 pesos, que han tenido demanda a pesar del precio”.

No obstante, hay quienes prefieren dejar pasar de largo la fecha, como Alejandra Maltus, que hace huevos de pascua y bombones, y comentó: “Para la semana de la Dulzura no hago productos especiales porque no encuentro que tengan mucha salida. Por lo menos la mayoría de mis clientes no acostumbra comprar mucho para esta fecha, así que prefiero enfocarme en ofrecerles algo nuevo más cerca del Día del Amigo y que durante esta semana me encarguen en el caso de querer los productos que normalmente vendo durante todo el año”, concluyó.