Selección Argentina: no nos dejaron tirados

Lionel Messi, como líder de grupo, moldeó un equipo modelo y que hace vibrar a todo un país.

No quiero ser conformista, ni bajarme de una ilusión que tiene en vilo a 47 millones de argentinos. Pero lo cierto es que este equipo, que se fue afianzando durante un proceso serio de trabajo, logró que otros no habían podido: en él Messi juega y se divierte, Messi y sus compañeros pudieron romper con el maleficio de las finales perdidas en Brasil. El título continental convenció más al grupo y especialmente al 10, que se podían conseguir más objetivos.

Y en cierta forma, la Copa América ganada después de 28 años recompuso la relación entre los hinchas y el equipo. En todo ese tiempo hubo decepciones y caídas que dolieron mucho, pero esa frustración fue mayor porque muchas veces presumimos de algo que no somos. Creemos serlo, pero no lo somos. Por eso quizás hayan pasado tantos años sin alegrías, incluso con Maradona y Messi en cancha, pero lo importante es que siempre se volvió a intentar.

“El fútbol no llena el changuito del chino, no detiene la caída del cabello, no calma el dolor de muelas, no evita el envejecimiento. Pero mirá lo que es el país. Entre los cuerdos y los locos hay una diferencia: los cuerdos sueñan de noche; los locos de noche y de día. Soñemos”, dijo en su cuenta de Twitter el relator de fútbol y periodista deportivo, Walter Gol Saavedra. Una mirada cruda y racional de lo que una gran mayoría de argentinos está viviendo con este equipo. El fútbol asociado a un Mundial donde juega Argentina, es sinónimo de locura, pasión, euforia, y una dosis de anestesia para los problemas cotidianos.

Pero rechazo y combato el discurso de los mediocres que sostienen que cuando juega la Selección todo se tapa, todo se oculta y no somos conscientes que nuestro salario todos los días vale un poquito menos. No es así, en la medida que todos los días lidiamos con los problemas económicos, la pérdida de poder adquisitivo del sector salariado, y con una crisis que condena a la pobreza a más del 43% de los argentinos.

La Selección está en las puertas de la gloria y es una buena razón para estar agradecido. No todos los días se juega una final del Mundial y más allá de cualquier análisis oportunista, es justo decir que este grupo de jugadores y el cuerpo técnico se ganó el corazón de los argentinos. Ah, esa devoción por la Albiceleste ya se comenzó a exportar a otros países como Bangladesh. Cosas que genera el fútbol.

Cuando esté leyendo este escrito, posiblemente falten pocas horas para el partido y quizás usted se encuentre en medio de la previa más larga de la historia, con su familia, con amigos o en soledad, como el vecino de Paraná que volverá a sentarse frente a la vidriera para ver la final en pantalla gigante.

Que pase lo que tenga pasar, pero que nadie se olvide de los principios y de los valores que transmite este grupo de buenas personas vestidos de jugadores de fútbol. Porque es la mejor forma de sentir y disfrutar el deporte más maravilloso de planeta.