Seis globos peregrinos cruzaron tres provincias con mensajes de alumnos de una escuela paranaense.. Inflados con helio y mensajes de chicos de la escuela Nuestra Señora de la Esperanza viajaron toda la noche y amanecieron en Las Varillas, provincia de Córdoba. Un hombre los encontró y se comunicó con la entidad educativa para agradecer el gesto.





Emanuel Giacardi vive en el campo, a ocho kilómetros de la localidad cordobesa de Las Varillas. Esta mañana, a eso de las 8, su padre recorría el campo y notó que las vacas estaban algo alborotadas. Cuando se acercó a ver advirtió que en el alambrado, había un manojo de globos de varios colores, aún inflados, con dos plateados en forma de corazón desinflados, que tenían mensajes de la escuela Nuestra señora de la Esperanza.





Embed





"Mi papá los llevó a la casa y me puse a mirar los carteles que decían Humildad, Justicia y Compromiso y que sólo tenían el nombre de la escuela. Pensamos que eran de una escuelita que está a unos 10 kilómetros de aquí, en las Varas, o de Saturnino María Laspiur, que está a 15 kilómetros. Entonces lo "googlee" y me salió que era una escuela de Paraná, Entre Ríos. No lo podíamos creer que habían llegado hasta acá", relató el hombre que llamó por teléfono para comprobarlo.





Efectivamente, los globos habían partido la tarde anterior desde la escuela privada Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en calle Gendarmería Nacional al 1.300, donde los chicos de jardín y primaria participaron de una suelta de globos con mensajes, en el marco de la muestra anual estético expresiva.





"A mi me llena de alegría y me emociona mucho algo que viene de una escuela y que, siendo tan chiquito, tan simple y sencillo haya recorrido más de 300 kilómetros a través de tres provincias y haya llegado hasta acá. Eso no se ve más -hoy en día- que es todo tecnología y drones, Hoy que con Videollamadas o WhatsApp te podés comunicar Las Varillas y Entre Ríos en medio segundo, que seis globos viajen tres provincias es algo muy bueno, llamativo y me puso muy contento", expresó Emanuel quien felicitó a los chicos por la iniciativa.





Embed





Al llamar a Paraná Giacardi le dijo a los directivos que quería contarles a los chicos que sus globos viajaron bien lejos y dejaron su mensaje y les pidió que lo sigan haciendo. "Y que les pongan una cartita con un número de teléfono para que, quien los encuentre, puedan comunicarse para que les digan hasta donde llegaron", agregó.





Además el cordobés relató otro hecho curioso. "Había dos globos blancos, dos celestes y dos rosas. Yo tengo un hijo de cuatro meses y vino mi señora al campo en el auto con mi hijo y mi papá -el abuelo- le regalo un globo de los azules. Y, como están inflados con gas, ni bien lo puso en el auto se pegó al techo, y cuando mi esposa abrió la puerta para bajarse del auto el globo se escapó, subió al cielo y siguió se camino. Se elevo, se elevó alto y el viento se lo llevó. Vaya a saber donde irá a parar ese globito", se emocionó.





Por último volvió a agradecer el gesto: "Muchísimas gracias por todo. Espero que este mensaje le sirva a los chicos que se entusiasmen y lo sigan haciendo. Dios los bendiga a todos".





muestra1.jpg

muestra2.jpg

muestra3.jpg