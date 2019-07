Sector de Alasino busca fortalecerse en Juntos por el Cambio

El sector que encabeza el exsenador nacional Augusto Alasino juega sus fichas al candidato a vicepresidente de Cambiemos, Miguel Pichetto. El exsenador nacional justicialista desempolvó su relación con el senador por Río Negro y busca convertirse en delegado del candidato a vice de Mauricio Macri, transitando por fuera de la estructura de un grupo de dirigentes justicialistas que responden a la conducción del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El frigerismo era, hasta ahora, la única variante peronista en la provincia enrolada con Cambiemos.

La variante de Alasino, en cambio, se autodefine pichettista. El Choclo asegura: “Pichetto será un vicepresidente con poder. No va a ser decorativo, va a poner condiciones y a sentarse en la mesa de las decisiones. Creo que de esto está advertido Macri, si querés juntar votos peronistas tenés que hacer peronismo, si no, no les sirve a ellos ni a nosotros”, explicó la semana pasada a radio La Voz. En el mismo sentido, participó en el Círculo de Legisladores de las Nación Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, de una reunión de “armadores políticos” del candidato a vicepresidente.

Se asegura que la intención de Alasino es generar una estructura que desplace a la armada por Frigerio, pese a que de esa postura del tándem Frigerio-Emilio Bonzó se pasa a la incorporación de Pichetto a la fórmula. Pero no solo eso da que hablar en Buenos Aires en torno a Alasino, sino también por algunos integrantes de su comitiva, entre ellos Fabián Carreras, un ciudadano paranaense que fue noticia hace dos semanas por acordar un juicio abreviado –lo que implica asumir la responsabilidad– por alojar y encubrir a ladrones cordobeses que cometían atracos en Paraná. Los investigadores tenían a Carreras, empleado municipal, bajo investigación desde 2018 por varios hechos, de los cuales dos perpetrados en mayo terminaron de comprometerlo.