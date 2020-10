Seccional de Agmer, apoya el banderazo contra el gobierno

El impulsor de la medida relacionada con la participación, es el secretario general de Agmer Nogoyá, y gran parte de la conducción del gremio en el departamento.

Este posicionamiento, ya tuvo sus repercusiones en Paraná, donde se supo, la conducción provincial de Agmer (celeste) y de la oposición vinculada con la lista Rojo y Negro, tienes severos reparos y malestar por lo decidido por sus colegas de Nogoyá.

Eugenio Medrano, es el secretario general de Agmer Nogoyá, y en la tarde de este sábado dialogó con UNO, sobre el posicionamiento del sindicato en el departamento. "Lo primero que quiero aclarar, es que quién habla, y la conducción del gremio en Nogoyá se suma a la marcha. No estamos en la organización, pero entendemos que es el momento que nos debemos hacer oír".

Sobre la situación con la conducción provincial y la postura crítica, incluso de su sector de la Rojo y Negro, indicó: "Nos pidieron que no vayamos, que no participemos, porque entienden que sería político, ya que hay sectores partidarios que la convocan. Esto puede ser así, pero también observamos que hay comerciantes, jubilados, productores y otros sectores de la comunidad que quieren participar para expresar su descontento con las políticas del gobierno nacional y también con aspecto del provincial".

"Sé que los compañeros a nivel provincial no están de acuerdo, pero la conducción en su conjunto en Nogoyá decidió que participará de la caravana", aseveró Medrano para aclarar: "Todas las resoluciones se toman en conjunto en nuestra seccional".

En ese marco, también explicó: "La participación conjunta con otras organizaciones, se dispuso, como estableció el Plenario de Secretarios Generales el pasado 7 de octubre, donde además organizamos una reunión con delegados el martes 6 y comisión directiva departamental en forma virtual el viernes 9, lugar en donde dialogamos la posibilidad de acompañar otras marchas para sumar en una sola voz, siempre en el consenso y por mayorías".

Sobre los reclamos, mencionó: "Venimos pidiendo hace tiempo una propuesta salarial que verdaderamente dignifique nuestro salario y a nosotros como trabajadores y nada de montos en negro, pago de los elementos tecnológicos, independencia de los poderes, entre otros derechos que vemos diariamente golpeados por la patronal".

"Entendemos la situación por la Pandemia, pero el miedo no nos debe callar como tampoco ser funcionales al gobierno como si muchas organizaciones sindicales", enfatizó Medrano, para alertar: "Hoy este pequeño grupo de dirigentes y representantes, nos encontramos embestidos por ese mismo aparato sindical que nos representa a nivel provincial. Somos atacados por gente que nos doblega en poder, en prensa, en cargos, en alcance y en instrumentos de defensa".

Además, informó que en la resolución informativa de Agmer Nogoyá, se marcó: "Decidimos hacer uso de ese notable poder, que reside en cada uno de nosotros, y se nos condena. ¿Qué es lo escandoloso? ¿Dejar al descubierto lo que los grandes dirigentes sindicales no lograron contando con todo el aparato y los recursos? Estamos en un sector social de lucha, no en una secta. Estamos en un gremio, no en una dictadura donde algunos creen que debemos decir y hacer lo que nos dicen o estas afuera".

"Así como a nosotros nos ensucian con falsedades e intentan sacar de juego, esta práctica lo hicieron a lo largo de la historia con muchos representantes sindicales que construyeron la agrupación tales como: Yohana Fucks, Eugenio Jacquemain, Roque Santana, Marcela Tornelli, Alejandra Gervasoni, Carina Aguilar y Natalia Roldan entre otros grandes dirigentes", se enfatizó, para afirmar: "Por todo lo antes expuesto decimos basta, rompemos el silencio, las cadenas y el bozal que intentan ponernos algunos dirigentes provinciales de la agrupación Rojo y Negro".