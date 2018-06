Se vienen días con muy poco sol y 2° de mínima

La ola de frío polar se siente en casi todo el país, pero todavía llegarán días de temperaturas mucho más bajas que las vividas hasta el momento.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dieron cuenta de la entrada de aire frío polar desde hace varios días, pero recién hoy llegará a una de sus temperaturas más bajas. También dieron cuenta de recomendaciones para el hogar, como controlar los burletes, no calefaccionar con el horno y la cocina y dejar cerradas las ventanas y hasta las cortinas para evitar que se escape el calor del hogar.









Pero el frío llegó y se quedará varios días. En Córdoba hubo zonas con -6°, donde hasta se congelaron algunos arroyos y fuentes de las plazas.

En el litoral se esperan bajas temperaturas, pero quizás no tanto. Para hoy, en Paraná la mínima será de 3°, pero las máximas no superarán los 11° por lo que se mantendrá fresco durante todo el día. Para mañana las mínimas serán similares a las del sábado con -2° y máximas que irán entre los 11° y los 12°. No se descarta que el frío polar continúe unos días más.

En el Departamento La Paz, la temperatura mínima será de 1°. En la zona de Concordia será parecido a La Paz, pero en Concepción de Uruguay será de 0°. Hacia el sur provincial se esperan días de 1°.