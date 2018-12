¿Se viene el calor?... y la lluvia?

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes una temperatura máxima de 34° C. El cielo estará parcialmente nublado o nublado durante toda la jornada con probabilidad de tormentas aisladas luego mejorando con nubosidad en disminución. Probables neblinas y bancos de niebla. Vientos leves del sector este rotando al noreste.





Por la tarde el cielo estará algo nublado y los vientos soplarán leves o moderados del noreste.





PRONÓSTICO EXTENDIDO





Para este martes se espera una mínima promedio de 24º C y una máxima de 34º C. El tiempo permanecerá inestable con probables precipitaciones por la mañana y lluvias y tormentas por la tarde y noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 22º C y los 35º C.





Para el miércoles también se prevén lluvias y tormentas por la mañana y tormentas aisladas por la tarde y noche con temperaturas en disminución; ya que oscilarán entre los 21º C y los 23º C.





El jueves se esperan lluvias y tormentas por la mañana y tormentas aisladas por la tarde.





Pronostico.jpg