Se unieron por una causa ambiental

Tres agrupaciones ambientalistas de Concordia decidieron aunar esfuerzos el pasado sábado y se constituyeron para la limpieza de uno de los paseos peatonales de la ciudad. No más plásticos, junto a Eco Cultura del Foro Concordia y Ciudadanos Curiosos sumaron en total alrededor de 50 personas que durante la cálida tarde limpiaron el Arroyo Manzores.

Desechos de todo aspecto se retiró de uno de los afluentes que ingresa en el río Uruguay y sin dudas que su estado representaba un grado importante de contaminación. Casi producto de la casualidad las tres agrupaciones decidieron encarar esta misión ambientalista, que debería ser un trabajo de rutina por parte del municipio, pero que no se ejecuta.

Diana Sánchez es integrante del grupo Ciudadanos Curiosos y recalcó que la iniciativa se gestó del cuidado mismo que se deben emplear a los espacios públicos y que tiene al ciudadano como principal protagonista. “Hemos hecho muchas actividades en otros momentos, pero ahora con el tema de la cuarentena, cuando nos permitieron salir a caminar, nos encontramos con que la costanera, sobre todo en la zona del Arroyo Manzores estaba tremendamente sucio. Era tristísimo ver el estado en que estaba. Planteamos que queríamos empezar por nuestros lugares, ya que el aporte que podemos hacer desde nuestra ciudad al planeta, es justamente de cuidar a nuestra ciudad”, manifestó a UNO.

Sánchez agregó: “Somos una agrupación que existimos desde hace 20 años aproximadamente, nos mueve el amor por la ciudad y el bienestar de la gente. El 2001 nos replanteamos por qué nos sucedía, lo que nos estaba pasando. Percibimos que nos faltaba conocernos mejor porque nuestro lema es ‘Nadie ama lo que no conoce’. Por eso el nombre de Curiosos, porque nos lleva a conocer el medio donde nos movemos, donde vivimos. Ese conocimiento hace que uno termina enamorándose de la ciudad. Y si uno quiere a la ciudad, la defiende. También como ciudadanos tenemos que lograr que las limpiezas sean sostenidas con el tiempo y tiene que ver con la responsabilidad nuestra”.

El grupo de entusiastas retiraron cientos de material de todo tipo, desde bolsas de plásticos, pasando por un viejo televisor, un colchón, cubiertas de automóviles, un casco o un sofá. “La Municipalidad aportó un camión y también la Cooperativa Córner, que reciclan residuos, se llevó dos acoplados. Lo que uno se podía imaginar lo encontraba ahí tirado. Y quedaron muchísimos desechos más, revolvíamos entre las plantas y seguían saliendo cosas”, dijo.

Para la representante de Ciudadanos Curiosos, esta iniciativa representa un pertenecer y valoración de los espacios públicos. “Todos aspiramos a lo mismo, que es un medioambiente limpio, saludable, poder recuperar nuestros arroyos que en otros momentos eran bellísimos. El paisaje es muy lindo, pero el arroyo si no está sano no cumple su objetivo. También participó mucha gente que no pertenecía a las organizaciones, pero se fueron incorporando”, contó.

La proteccionista destacó que Concordia cuenta con numerosos lugares vistosos, “pero casi todos están contaminados, incluidas las playas del lago y no se los puede disfrutar. Sería bueno poder recuperar todos esos espacios”. Consultada si ya tienen agendada otra acción proteccionista, expresó: “No lo hemos hablado, pero seguramente vamos a estar volviendo porque quedó mucho por hacer. Nosotros nos abocamos puntualmente a esto, pero si pensamos en la ciudad, hay bastante por hacer. Para la próxima mucha nos transmitió que quieren colaborar. Es una inquietud que nos preocupa a todos”.