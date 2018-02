Se requieren 20.000 pesos para alquilar un departamento

Falta poco para el inicio de las clases y es una época del año donde suele incrementarse la demanda de departamentos de un dormitorio para alquilar por parte de los estudiantes universitarios que provienen de otras localidades de la provincia, aunque también los solteros por opción o por imposición suelen buscar este tipo de viviendas para arrendar.

Sabido es que además del esfuerzo que insume una mudanza, la búsqueda del lugar que alguien va a habitar por el plazo de dos años, que es lo que dura el contrato, también requiere dinero y energía extra.

Según comentó a UNO José María Armándola, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, en la actualidad los precios de los departamentos de un dormitorio en Paraná varían entre 4.000 y 7.000 pesos, según la zona, la calidad del inmueble y otras particularidades. A este valor muchas veces hay que añadirle las expensas, que por lo general las paga el inquilino. Hay locadores que además exigen el abono de los impuestos, y por supuesto los servicios quedan a cargo del locatario.

Recorriendo los clasificados y según indican la mayoría de las inmobiliarias, el precio de un alquiler de un departamento céntrico de un dormitorio ronda en promedio los 7.000 pesos. Además de presentar un garante propietario que esté en condiciones de ofrecer su inmueble como respaldo –es decir, si no es bien de familia o está prendado o hipotecado–, o en su defecto dos garantes con recibo de suelto consensuado con la inmobiliaria o con el locador, hay que hacer cuentas del dinero que insume concretar la operación, y lograr reunirlo.

Haciendo cálculos, al importe del mes adelantado hay que sumarle los honorarios de las inmobiliarias o de los corredores inmobiliarios, que es de un 5% sobre el valor total del contrato. También añadirle el 1,4%, también de la suma de lo que se pagará a lo largo de dos años, que corresponde al valor del sellado del contrato.

Como suele actualizarse el monto inicial del alquiler mensual con un incremento que ronda el 30% al cabo de un año, de 7.000 pesos se pasará a pagar 9.200 cumplidos los primeros 12 meses.

Considerando estos pasos, al cabo de dos años el inquilino habrá abonado 193.200 pesos, que es el importe que se toma para hacer los cálculos. En este marco, la inmobiliaria cobrará de honorarios 9.660 pesos y el sellado costará 2.704 pesos. Sumados estos dos importes a los 7.000 que se pagan de alquiler el primer mes, los costos que hay que afrontar son de 19.364 pesos al momento de concretar la operación.

El esfuerzo no termina allí si el departamento o el monoambiente no tiene conectados los servicios de luz y gas natural. Lo que más suma es dar de alta la luz, ya que hay que pagar a la empresa proveedora de energía en Paraná unos 700 pesos en promedio si es departamento –si es casa y no hay caja colectiva el importe asciende hasta los 6.560 pesos, según informaron desde Enersa–, más el depósito de garantía de 400 pesos, y obligatoriamente hay que entregar un certificado de aptitud del inmueble extendido por un electricista matriculado, que cuesta entre los 800 y los 1.000 pesos si todo está bien y en condiciones: si hay que arreglar algo el monto es mayor.

Un camión de mudanza cobrará unos 2.500 pesos el flete, aunque se pueden conseguir otras opciones, y reinstalar el acondicionador de aire en el nuevo hogar insumirá un importe similar, entre otros gastos que también deben contemplarse.





Oferta y demanda

Consultado sobre la disponibilidad de departamentos de un dormitorio en Paraná, José María Armándola, señaló: "En la actualidad no hay faltante. Es normal y están en equilibrio la oferta y la demanda, porque muchos estudiantes ya alquilaron en diciembre y otros lo harán seguramente a fines de este mes". A su vez, indicó que quienes cursan una carrera terciaria o universitaria buscan sobre todo departamentos de un dormitorio o monoambientes.

Respecto de los incrementos que se están aplicando, sostuvo que en el caso de las viviendas se actualizan los montos al año, aunque hay casos de locadores que suben el alquiler cada seis meses. "Los aumentos los manejamos cuando es renovación de contrato de acuerdo al salario. Pero en el caso de los estudiantes, que no son los asalariados, vamos al valor del mercado, basado en la inflación. El incremento es de entre un 20% o un 30%, dependiendo de varios factores, como por ejemplo si es una zona muy demandada, si el contrato que se va a renovar está muy atrasado o no, entre otras variables", dijo a UNO.

En alusión a la demanda de casas, comentó que en la capital entrerriana no es fácil encontrar alguna disponible para arrendar: "Es una plaza en la que lo que más se está viendo para alquilar son los departamentos, que son más económicos, y la demanda se orienta hacia ese punto", indicó, y agregó: "Tampoco hay una categoría de gran cantidad de gerentes de empresas, que son los que suelen alquilar una casa, porque no hay muchas empresas, y tampoco ya las alquilan los bancos para sus gerentes".