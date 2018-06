Se refuerza la integración de Entre Ríos con el Uruguay

Un numeroso grupo de intendentes y funcionarios de Entre Ríos, Corrientes y de la República Oriental del Uruguay se dieron cita ayer por la mañana en la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay. El motivo del encuentro fue darle nuevos objetivos al Comité Binacional de la Hidrovía del Río Uruguay, ahora llamado Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, un organismo que busca una integración real entre las comunidades de ambas márgenes del río y que fue creado en agosto de 2010 como una forma de zanjar diferencias en pleno conflicto por la pastera de Fray Bentos.

El gobernador Gustavo Bordet fue el encargado de cerrar un encuentro donde se avanzó en distintos temas vinculados al desarrollo regional, hubo recambio de autoridades y se pusieron en marcha varias actividades relacionadas con los puertos y el dragado que se está llevando adelante.

Bordet fue uno de los intendentes fundadores del comité hace ocho años, por lo que conoce a fondo la importancia de este espacio para avanzar en una agenda binacional. "Los avances que hemos logrado en materia de integración nos abren un enorme panorama de expectativas de desarrollo, el dragado es un hecho, el puerto de Concepción del Uruguay está preparado con toda su infraestructura y su logística, y estamos listos para trabajar con arroz, con cítricos, con madera, con pollos. La Provincia ha hecho las inversiones necesarias en infraestructura eléctrica para poder trabajar con contenedores de frío, tenemos una alianza estratégica con Montevideo, estamos hablando con las navieras, queremos vincular el puerto de Concepción con el de Ibicuy, todo en el marco de una política portuaria integrada para brindar las mayores ventajas posibles a los productores y a la industria entrerriana", señaló Bordet sobre el encuentro.

En este mismo sentido remarcó que Entre Ríos estará participando de la Feria del Prado en Montevideo, con un stand propio, y enfatizó la importancia de las relaciones comerciales de pequeñas y medianas empresas entrerrianas que tienen vinculación con Uruguay. "Además Uruguay está abriendo un consulado general en la ciudad de Paraná, un gesto importante del gobierno uruguayo hacia nosotros, y mucho de esto que se está logrando hoy es fruto del Comité Hidrovía del Río Uruguay, por eso es importante fortalecerlo, avanzar y seguir afianzando lazos".





Recambio

Con el fondo del río Uruguay en su esplendor, y la draga belga "Amerigo Vespucci", trabajando exactamente frente al lugar de la reunión, el encuentro sirvió también para hacer el traspaso de la presidencia del Comité a manos del intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, que lo recibió del Intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo.

"Es un honor que Concepción del Uruguay tenga la presidencia, pero bueno es decir que si bien la asumo yo como intendente, no seré yo quien la termine, pues es un período de dos años, por lo que la terminará el próximo intendente de Concepción del Uruguay", señaló Lauritto al comienzo de su alocución, como una forma también de confirmar que no irá por un segundo mandato en La Histórica.

"Es tiempo de concretar metas posibles, es tiempo de respetar lo hecho, ver en que estado estamos y hacia donde vamos, para eso hay que escuchar a todos, a todas las ciudades y sus prioridades, también queremos seguir sumando integrantes, y por eso hemos sumado a Paranacito que pasa a integrar este Comité como un miembro activo, en ese mismo contexto debemos decir que Gualeguaychú decidió no estar por razones que se podrán conversar en otro momento. Nuestro objetivo es conocer a fondo las necesidades de nuestras comunidades y ver que podemos hacer para mejorar, el error que no podemos cometer es no darnos una estrategia, y es por eso que debemos lograr la institucionalidad y darnos la posibilidad de articular con otros organismos, integrarnos y respetarnos", remarcó Lauritto.

Carlos Schepens, presidente del Instituto Portuario Provincial destacó a todos los presentes por el compromiso con la integración regional y el desarrollo portuario. "Costó mucho hacer entender que no somos competencia, que somos complementarios, por eso estamos aquí, trabajando juntos para ofrecer un mercado muchos más amplio al mundo y mostrarnos como una sola región con objetivos comunes".

De igual manera se explayó Omar Lafluf, diputado por el departamento Río Negro y exintendente de Fray Bentos. "Todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos difíciles esperando que llegue este tiempo, tiempo de planificar juntos como sabíamos que lo podíamos hacer, le pondremos todo nuestro compromiso y nuestra responsabilidad para seguir fortaleciendo este Comité", remarcó.





Obras

La presencia de representantes de la ciudad correntina de Monte Caseros le dio un nuevo margen de amplitud al encuentro, y fue propicio para poner sobre la mesa cuestiones vinculadas a la integración física entre esta ciudad y su vecina uruguaya de Bella Unión.

También estuvo presente en el encuentro en Concepción del Uruguay el ministro de Planeamiento de la Provincia, Luis Benedetto, quien, junto a Marcelo Richard, de la Unidad Ejecutora Provincial, brindaron detalles sobre los planes de obra para la construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales en ciudades ribereñas. En este sentido se destacó el grado de avance en los estudios en cada una de ellas, sin embargo también se señaló que los vaivenes de la economía y del dólar no han permitido establecer aún un presupuesto definitivo para las obras.

Mauro Vazón, presidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay, resaltó el trabajo que se está realizando en materia de dragado. Brindó un detalle pormenorizado sobre los pasos críticos dragados y los que aún están para dragar, como así también destacó el trabajo vinculado a la construcción de plantas de tratamiento cloacal "porque otra de las funciones de CARU es velar por la salud del río Uruguay", señaló Vazón.









"Estar presente en esta reunión donde cambia la presidencia pro témpore tiene para mí, de manera particular, un significado muy especial porque fui cofundador de este Comité en Concepción del Uruguay en 2010", aseguró Bordetu discurso. "Hoy, por los años transcurridos, podemos observar con satisfacción los frutos que se obtuvieron de numerosas reuniones y de generar una masa crítica, no sólo entre intendentes sino entre instituciones y asociaciones civiles de ambos países, de interesar a las cancillerías tanto argentinas como uruguayas de poder avanzar en este cometido, en la participación y el rol activo que siempre tuvo la Comisión Administradora del Río Uruguay en avanzar en este proceso de dragado para llegar hoy a poder tener la realidad de que se está efectuando y, lo más importante, tener una previsibilidad y una trazabilidad", detalló el mandatario. "Por eso la decisión de llevar adelante el proceso licitatorio y la firma del contrato para hoy estar dragando el río Uruguay, es una excelente noticia para todos: los municipios, las intendencias y fundamentalmente para Uruguay y Argentina". A su entender, "es una posibilidad a futuro que abre y dispara innumerables posibilidades de desarrollo y de poder tener mejor competitividad de nuestras economías regionales, tanto en Argentina como en Uruguay". Igualmente Bordet aclaró: "Esto es un proceso que no se agotó solamente en tener la hidrovía porque cuando empezamos con las reuniones se dispararon otros temas que hacen a la integración regional y sobre esto se avanzó muchísimo". "Nuestros objetivos son comunes y por eso hago votos para que podamos seguir trabajando de esta manera, porque estamos viendo los frutos que es lo más importante", concluyó el mandatario.