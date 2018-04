Se realizó en Paraná el desfile cívico militar a 36 años de la gesta de Malvinas

Por su parte, el intendente, Sergio Varisco, dijo que "en todo el país tenemos dos motivos para recordar lo que ocurre en la Argentina actualmente. En primer lugar, a los héroes que descansan en el sur pero que están en todos nuestros corazones. La historia tiene muchas cosas pendientes, pero la principal es Malvinas . Hay una consigna que hay que repetir: sin Malvinas no habrá patria, porque no solo es mirar el pasado, sino el futuro. Hay que forzar un proceso de descolonización, no hay nada que nos ate a una política imperial de nuestro territorio nacional".