Se realiza en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realiza una capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Seguilo EN VIVO

Jovenes de diferentes escuelas de Paraná participan de la capacitación de la Boleta Única de Papel.

En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realiza una capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que tendrá su estreno en las elecciones legislativas del domingo 26. Del encuentro participa el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, además del ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán.

También se encuentran el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el secretario de la Justicia Nacional Electoral, Gustavo Zonis.

Esta iniciativa es impulsada por el Poder Ejecutivo provincial junto a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Su objetivo es brindar un espacio de formación para estudiantes secundarios y universitarios, personas con discapacidad, adultos mayores y público en general sobre el nuevo instrumento de votación que se utilizará en las próximas elecciones nacionales.