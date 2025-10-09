Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Se realiza en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realiza una capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Seguilo EN VIVO

9 de octubre 2025 · 10:44hs
Jovenes de diferentes escuelas de Paraná participan de la capacitación de la Boleta Única de Papel.

Jovenes de diferentes escuelas de Paraná participan de la capacitación de la Boleta Única de Papel.

En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realiza una capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que tendrá su estreno en las elecciones legislativas del domingo 26. Del encuentro participa el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, además del ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán.

También se encuentran el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el secretario de la Justicia Nacional Electoral, Gustavo Zonis.

Santiago Halle sobre la renovación del transporte: Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema.

Santiago Halle sobre la renovación del transporte: "Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema"

Una clínica de Paraná reconoció que por error descartó dos fetos en un contenedor, tras un hallazgo que generó conmoción. 

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Seguilo en vivo

Embed

Esta iniciativa es impulsada por el Poder Ejecutivo provincial junto a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Su objetivo es brindar un espacio de formación para estudiantes secundarios y universitarios, personas con discapacidad, adultos mayores y público en general sobre el nuevo instrumento de votación que se utilizará en las próximas elecciones nacionales.

Paraná Rogelio Frigerio Centro Provincial de Convenciones Elecciones 2025
Noticias relacionadas
En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

En Paraná, encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes. 

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Ya ensamblan y plotean los colectivos que circularán en Paraná.

Ya ensamblan y plotean los colectivos que circularán en Paraná

Giraudo desde Entre Ríos forjó una gran carrera dentro del arbitraje.

Un juez de Entre Ríos en la cima del mundo

Ver comentarios

Lo último

Lucas Miño quiere exhibir su potencial en Perú

Lucas Miño quiere exhibir su potencial en Perú

EN VIVO: Realizan en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

EN VIVO: Realizan en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Gaza: en qué consiste el acuerdo entre Hamas e Israel

Gaza: en qué consiste el acuerdo entre Hamas e Israel

Ultimo Momento
Lucas Miño quiere exhibir su potencial en Perú

Lucas Miño quiere exhibir su potencial en Perú

EN VIVO: Realizan en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

EN VIVO: Realizan en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Gaza: en qué consiste el acuerdo entre Hamas e Israel

Gaza: en qué consiste el acuerdo entre Hamas e Israel

Federico Sturzenegger en Concordia: El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país.

Federico Sturzenegger en Concordia: "El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país".

Premio Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al autor húngaro László Krasznahorkai

Premio Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al autor húngaro László Krasznahorkai

Policiales
Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Femicidio de Daiana Mendieta: las pruebas que complican al único detenido

Femicidio de Daiana Mendieta: las pruebas que complican al único detenido

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
El club Paracao se destacó en La Histórica

El club Paracao se destacó en La Histórica

Lucas Miño quiere exhibir su potencial en Perú

Lucas Miño quiere exhibir su potencial en Perú

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

La provincia
EN VIVO: Realizan en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

EN VIVO: Realizan en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Federico Sturzenegger en Concordia: El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país.

Federico Sturzenegger en Concordia: "El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país".

Las subas de precios y la caída del consumo golpea con fuerza a los comercios de cercanía

Las subas de precios y la caída del consumo golpea con fuerza a los comercios de cercanía

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

Dejanos tu comentario