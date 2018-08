Se movilizaron exigiendo reincorporación de una trabajadora

Este lunes por la mañana en la puerta de la Subscretaría de Salud municipal, en calle Moreno 164, se movilizaron integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans para exigir la reincorporación de una trabajadora que fue cesanteada y se enteró de la situación cuando dejó de cobrar el sueldo. Informaron que este martes a las 10.30 se volverán a convocar en el mismo lugar; habría un compromiso de volver a contratarla, pero también exigen el traslado a otra dependencia.









"Este mes, cuando fui a cobrar mi sueldo, no lo tenía depositado. Pensé que era una cuestión administrativa", relató. Sin embargo, pronto pudo comprobar que no era así: "Al otro día fui a averiguar a Liquidaciones de la Municipalidad y ahí de manera extraoficial –porque no es el modo en que una trabajadora se tiene que enterar de una situación laboral– me dijeron que estaba cesanteada desde el 30 de junio y por esa razón no había cobrado el sueldo. Estuve un mes trabajando sin contrato", manifestó.





Ante esta situación intervino ATE y el abogado Gonzalo García Garro hizo una intimación para que en 48 horas le paguen el sueldo. "Javier Fernández, subsecretario de Salud, se comprometió con ATE a que iba a trabajar en el pedido de un nuevo contrato, pero le dimos hasta el viernes a la tarde para que dé algún tipo de respuesta, pero no la hubo", expresó la trabajadora.





Finalmente, los delegados ingresaron a dialogar con las autoridades, quienes se comprometieron a reincorporarla, efectuar el aviso de cese del contrato como corresponde y realizar una nueva contratación. No obstante, la convocatoria para este martes sigue en pie.

Ludmila Fernández, contratada de obra de la Municipalidad de Paraná, contó asu situación: "Hace tres o cuatro meses me trasladaron a la Farmacia Municipal, bajo el área de la Subsecretaría de Salud, donde ya estaba trabajando. Ahí empezamos con medidas de fuerza y reclamos gremiales por la situación laboral en la que nos encontrábamos. Exigíamos que se mejoren las condiciones edilicias para poder trabajar y también para poder conservar los medicamentos, que van destinados a los centros de salud". Según indicó, la medida de cesantía obedeció a una "persecución política".