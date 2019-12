"Se lo quiero dedicar a mi mamá"

Parece la frase de un joven o tal vez el agradecimiento de un premiado, pero en realidad se trata de la dedicatoria de Juan Manuel Mistrorigo, fabricante de cuchillos artesanales de profesión, que al momento del brindis por el año y los logros recordó a su hija Antonella y a su mamá “Adelina Mercedes Santana que está por cumplir 90 años en marzo”.

Mistrorigo fue parte de los registros multimedias de UNO y en la entrevista realizada por Valeria Girard brindó consejos para limpiar y mantener el acero de los cuchillos. “Fue una sorpresa linda, porque es el fruto de tanto esfuerzo, de hacer las cosas con amor. No tanto por lo monetario, sino por seguir creando, tener imaginación, todo lo que le pongo a cada pieza. Cuando uno hace las cosas bien, no hay sobresaltos. Este año tuve que laburar el doble para poder cubrir los gastos”, expresó. Para el próximo, Mistrorigo pidió “unión entre la gente; si no nos unimos vamos a terminar como estamos”.