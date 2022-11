Se instaló la polémica por la Boleta Única en Entre Ríos

Y señaló que el tema deben abordarlo los dirigentes políticos, sin involucrar a la ciudadanía. “Creo que hay que dar un amplio debate, primero dentro de nuestro frente político", propuso. Sobre las distintas posturas en el justicialismo sobre el tema, admitió: “tenemos nuestras opiniones. Yo tengo las mías. Las he planteado muchas veces".

Y recordó el intento durante su primera gestión de implementar la modalidad en la provincia, reforma que en su momento no prosperó. "Presenté en 2018 un proyecto de ley de reforma electoral y propuse la boleta única de papel y sigo pensando que ese es el mejor método". Incluso añadió que "el voto electrónico es el mejor método para votar. En ese momento nadie estuvo de acuerdo con eso. Ni de la oposición, la misma que votó ahora boleta única de papel”, observó en alusión a la aprobación de ese sistema en la Cámara de Diputados de la Nación, que luego cayó en el Senado.

El planteo no fue rechazado de plano en la oposición, donde en el fondo lo apoyan pero lo consideraron en cierto modo "inoportuno" en este momento. El diputado nacional y precandidato a gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, opinó: “nosotros estamos impulsando la boleta única desde hace años (a nivel nacional)" y sugirió que sería “una reforma electoral en sentido positivo”.

De todas formas, según publicó Página Política, el legislador aclaró: "tenemos poco tiempo. Lo veo difícil. Tampoco es un tema para tratar a pocos meses de las elecciones. Estoy de acuerdo, pero estamos muy sobre lo electoral".

El competidor interno de Frigerio, el radical Pedro Galimberti, avaló el método de votación pero fue más duro, al definir que "las recientes declaraciones del gobernador no hacen más que sembrar especulaciones" y fustigó: "que Bordet deje de jugar a las escondidas".

En una columna de opinión en nombre de su espacio Entre Ríos Cambia, el diputado nacional y precandidato a gobernador por la UCR reconoció: "estamos de acuerdo con modernizar el sistema electoral, pero el planteo del Gobernador es oportunista y poco claro".

"Si realmente desde el Gobierno entrerriano se analiza la posibilidad de implementar la Boleta Única sería bueno, además, que expliciten en base a qué modalidad o sistema se piensa", subrayó y pidió que el gobernador convoque una "mesa de diálogo interpartidaria donde se debatan las reformas".

morales galimberti.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

En respaldo del planteo de Bordet salió el presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas, Lucas Larrarte, de San Salvador, definió como "un acierto más de nuestro Gobernador proponer un debate sobre las necesarias modificaciones que se deben introducir en las normas electorales”.

“He consultado con algunos colegas intendentes sobre esta idea y sobre la necesidad de hacer el debate y me han manifestado que están de acuerdo”, aseguró el ex senador provicial, quien calificó como "excusas" para no avanzar en estas reformas los señalamientos opositores, como " no es el tiempo o que hay un proceso electoral en marcha".

A diferencia de Larrarte, el diputado provincial y secretario General del PJ Entre Ríos, José Cáceres, se plantó en contra de la Boleta Única. "No estoy de acuerdo porque fomenta el individualismo, el personalismo y atenta contra los proyectos colectivos", sentenció y objetó: "tampoco sé qué boleta única de papel sería, porque hay distintos modelos, una es la de Santa Fe y otra distinta en Córdoba. Sería bueno debatirlo".

boleta unica.jpg Modelo de boleta única de papel que condensa la oferta electoral de los cargos nacionales.

Por otro lado, sobre las críticas por la indefinición de las fechas de votación en Entre Ríos, el ex vicegobernador las minimizó. "Tiempo hay", consideró. Puso distancia con el posible desdoblamiento, al afirmar que "lo mejor es que vayamos a las elecciones en conjunto con la Nación, por una cuestión de tiempo". Y admitió la posibilidad de usar la mayoría del peronismo en la Legislatura provincial si no hay acuerdo con la oposición para fijarlas. "Estoy de acuerdo con la búsqueda de consensos y la unanimidad, pero a veces resulta necesario sacar cosas por mayoría también", indicó Cáceres.

Además, el diputado apoyó que haya internas para definir candidaturas, independientemente de que sea "con elecciones partidarias como era antes o con ley Castrillón y PASO nacional".

Finalmente, el secretario General del PJ provincial pidió una candidatura para el actual gobernador Bordet en las próximas elecciones. "Su presencia en las boletas del frente será un aporte necesario", aseguró.