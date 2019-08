En 2010, el Censo Nacional arrojó como resultado que en Entre Ríos habitaban 1.235.994 personas; el crecimiento poblacional respecto del anterior relevamiento, realizado en 2001, fue del 6,7%, muy por debajo del 10,6% a nivel nacional. Según las proyecciones, se sumarán 149.967 habitantes una década después, como decir otra ciudad de Concordia o dos Concepción del Uruguay.

Ese operativo reveló que los departamentos Victoria, Colón y Paraná son los que más crecen: la primera por la conexión con Rosario (inaugurada en 2003); la segunda por su desarrollo turístico; y la tercera, por contener a la capital provincial y contar con muchos pueblos muy productivos. Como contrapartida, están prácticamente detenidos en el tiempo departamentos como Tala, Nogoyá o Feliciano.

Pero en realidad brinda mucha más información útil, para conocer la realidad social, económica y educativa de la población: más de un 30% no tenía acceso a cloacas; una de cada tres familias no tenía su vivienda propia, y más de la mitad de los entrerrianos no tenía sus estudios secundarios completos, entre tantos otros datos recogidos, que obligan a determinar prioridades y definir políticas de acción.

En el país, hasta 2010 habitaban 40.117.096 argentinos; la proyección para 2020 es de 45.376.763 personas.

Será el XI Censo Nacional: el primero fue en 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, aunque fue parcial y sin censar a los pueblos originarios. Le siguieron 1895, 1914, 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010.

Tareas

Hace dos semanas comenzó el operativo nacional de relevamiento denominado Archivo de Domicilios de la República Argentina (ADRA 2019), como parte de las tareas precensales. El relevamiento es realizado conjuntamente entre la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El operativo afectará a 25 personas y se extenderá hasta diciembre.

Según informó a UNO el director de la repartición provincial Omar Izaguirre, se desarrolla por estos días en localidades como Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, La Paz, Chajarí, Hasenkamp, Villa Clara, Colón, Diamante, Victoria y Gualeguay. El propósito es construir una base de datos, con el registro de todas las viviendas particulares y colectivas de las áreas urbanas de 2.000 o más habitantes con el fin de actualizar la cartografía censal provincial. Se estima que en la provincia se registrarían más de 350.000 viviendas en 1.146 radios censales. Con estos datos, el día del Censo 2020, los censistas podrán identificar correctamente las viviendas y asegurar la cobertura total de las áreas a censar.

Y el próximo mes arrancará otro operativo preparatorio: la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina.

En ambos casos, el trabajo de campo no necesariamente demanda el contacto con los vecinos.

Fecha

En cuanto a los detalles del Censo 2020, Izaguirre adelantó que la próxima semana habrá una reunión de directores de Estadísticas de todas las provincias, para ir delineando cómo se encarará el operativo. En principio y como es habitual, la fecha asignada sería para octubre, pero hubo casos en los cuales se modificó por circunstancias políticos o de emergencia del país, como sucedió en el traspaso de 1990 a 1991, y de 2000 a 2001.