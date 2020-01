Se inicia inicia el éxodo turístico

Muchos entrerrianos se disponen a irse de vacaciones durante esta primera quincena de enero, y las agencias de viajes locales afirman que el sur de Brasil es hasta ahora lo más vendido: si bien hubo quienes se apuraron a saldar su paquete antes de que entrara en vigencia el impuesto PAIS –que aplica un recargo del 30% a todas las operaciones que contemplen la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento, y la compra de bienes y servicios, incluyendo la compra de pasajes al exterior, cualquiera sea su medio de pago, con excepción de los países limítrofes–, todavía siguen recibiendo consultas de personas interesadas en vacacionar en este punto.

Claudio, referente de una agencia de calle Alem, en la capital provincial, comentó al respecto: “Lo que más se vendió sin dudas fue Brasil. La gente ya concretó su operación mucho antes de que rija el 30%, y ahora también hay demanda, porque todavía no están bien instrumentadas las medidas y no está claro aún cómo se aplica el 30% del impuesto PAIS, que no quiere decir que no se haga”.

En cuanto a los precios, sostuvo que un paquete de siete noches con desayuno a lugares como Camboriú o Florianópolis, cuesta entre 25.000 y 30.000 pesos. “El que sabe lo que es ir a una playa de Brasil se sigue quedando con esta opción, ya que aunque Argentina tenga playas que son muy buenas, son más frías”, refirió.

Respecto de los viajes dentro del país, que son más económicos que irse afuera, indicó que Mar del Plata, Villa Gesell y Carlos Paz son los que mayor demanda registran para estas primeras semanas del año. “Un paquete a Mar del Plata de siete noches con desayuno está costando alrededor de 12.000 pesos con desayuno solo, y con un valor de 3.600 más se suma la media pensión. A Villa Gesell vale un poquito menos; varían los precios según el hotel, aunque hay que tener en cuenta que es más caro comer en Gesell que en que Mar del Plata”, señaló a UNO.

Asimismo, indicó: “Un paquete a Carlos Paz anda alrededor de los 11.000 pesos aproximadamente. Incluye cinco noches, pero es con media pensión”.

Sobre la opción de compra en cuotas, el vendedor explicó que la adquisición de paquetes a algunos destinos se puede financiar: “Sobre todo lo que son los nacionales. En viajes a Brasil también, pero algunos proveedores nos apuran con el pago”, dijo.

Por otra parte, mencionó que “la mayoría de la gente que viaja en verano tiene su licencia en enero. Los que pueden elegir buscan otra fecha, ya que en febrero algunos costos empiezan a bajar y a parir de la segunda quincena de marzo los precios se reducen bastante”.

En referencia a la demanda este año, evaluó: “No es la de años anteriores. Ha bajado bastante. La gente se está cuidando mucho, porque todavía tiene un poco de dudas con el rumbo de la economía y da un poco de vueltas para decidirse”.

Micaela, quien trabaja en una agencia de calle Corrientes, coincidió en que previo a la aplicación del impuesto PAIS “muchas personas cerraron sus operaciones para viajar a Brasil durante la primera semana de enero o en otras fechas”. Sobre este punto, indicó: “Lo que más se vendió son paquetes al sur de ese país, a puntos como Camboriú, Florianópolis, Canasvieiras, Ingleses, Bombas, Bombiñas y toda esa zona”.

“Ahora está un poco más tranquila la demanda de viajes a Brasil y se está moviendo un poco más lo nacional, más que nada Mar del Plata y otras ciudades de la costa atlántica, y también hay consultas de paquetes aéreos para ir al sur de Argentina, a lugares como Bariloche, Ushuaia, El Calafate. Lo más requerido por las familias para estos días es viajar a la costa, o destinos más cercanos, como Cataratas, que se elige todo el año”, aseguró.

En este marco, comentó que hay distintos valores, según la particularidad del viaje, aunque brindó el ejemplo de un paquete a Mar del Plata para la primera quincena de este mes, que incluye alojamiento por siete noches con desayuno y se consigue a partir de 16.000 pesos; y a Carlos Paz uno de cinco noches está entre 9.000 y 12.000 pesos, dependiendo del hotel.

En cuanto a la financiación, explicó: “Tenemos seis cuotas sin interés con Visa y Master del Bersa los martes y jueves. Si es una compra en dólares al cliente le quedan seis cuotas fijas en pesos; es una promoción que dio resultados. Además trabajamos con todas las tarjetas de todos los bancos, pero con recargo”.

Precios en bus

Desde el área de Informes de la terminal de ómnibus de Paraná Daniela precisó a UNO sobre los distintos destinos más consultados.

Según explicó, hay un único servicio a Mar del Plata y el boleto está a 3.265 pesos en semicama y 3.615 en coche cama; y a otros puntos de la Costa Atlántica pueden comprar con transbordo desde Rosario.

José María, de la boletería de El Práctico –que vende pasajes a diversos destinos– indicó: “Lo más solicitado en este tiempo es Carlos Paz, es muchísima la demanda, e incluso ya estamos vendiendo para febrero. Un boleto semicama a esta ciudad vale 1.270 pesos y uno cama está costando 1.450 pesos. En boletería siempre hacemos bonificación de un 20%. También solicitan mucho pasajes a Córdoba, donde tienen combinación para Altas Cumbres, Villa General Belgrano y otras localidades. A Córdoba capital el boleto cuesta 1.160 pesos en semicama y 1.320 pesos en cama. Otros lugares que buscan son La Falda o Capilla del Monte”.

El vendedor observó que “generalmente en esta época viajan más personas jóvenes, y la segunda quincena se ven más las familias”.

Por otra parte, contó que disponen de viajes desde Paraná a Punta del Este, con menos demanda este año. “Un pasaje en semicama está a 2.840 pesos y uno en cama 3.490 pesos. Y a Montevideo sale 2.400 pesos un semicama y en cama 2.780 pesos. Eso es precio con tarjeta, y si pagan en efectivo AFIP cobra un 5% más. A estos boletos no les corresponde el 30% por ser Uruguay un país limítrofe”.

A su vez, refirió que venden pasajes al sur de Brasil, pero aclaró: “En estos momentos prácticamente es muy poca la demanda”. En cuanto a los precios, informó: “Un semicama a Florianópolis está a 4.720 pesos y un cama 6.200; comprando ida y vuelta vale 7.100 en semicama y en cama 9.300 pesos. Y a Camboriú el semicama está 5.000 y el cama 6.600 pesos; y si lo compran ida y vuelta tiene un costo de 7.500 y 9.900 pesos según sea cama o semicama”