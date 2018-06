Se incendió otro departamento del barrio Jardines del Sur de Paraná

Alrededor de las 4 de la madrugada de este miércoles una joven alertó sobre un incendio en su vivienda del barrio Jardines Sur de Paraná. Allí trabajaron Bomberos Zapadores y lograron combatir el fuego que previamente había sido reducido por los vecinos de la zona, según contó a UNO el comisario inspector Roberto Borré .





El incendio se produjo en el mismo cuerpo de viviendas afectado por otro incendio producido el lunes por el incendio de un colchón que afectó a dos viviendas.





incendio 2





"No tuvimos que lamentar lesionados pero sí el departamento sufrió daños muy importantes" expresó el jefe de los Zapadores. También destacó que una dotación de bomberos se encontraba a cinco cuadras del lugar y logró llegar rápidamente para asistir a los vecinos"





El incendió comenzó debido a la combustión que generó un colchón ubicado cerca de un calefactor. "Desde que descendieron las temperaturas se registraron tres incendios con daños importantes en la ciudad" describió el comisario Borré. Quién además llamó a la reflexión e instó a tener algunas cautelas a la hora de calefaccionarse:





Recomendaciones





-Para la instalación de un artefacto nuevo es importante contratar a un gasista matriculado

-Los calefactores y estufas tienen que estar en espacios amplios. Con circulación de aire. Hay que evitar lugares como el baño y/o habitaciones pequeñas.

-Revisar que el equipo sea original y que cuente con la correspondiente homologación por parte del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

-Verificar el color de la llama: todo equipo encendido a gas debe mostrar una llama constante de color azul. Si es de color amarillo y en movimiento debe llamar a su gasista ya que podría estar frente a pérdida de monóxido de carbono.

-No utilice las estufas o calefactores para tender y secar la ropa, ya que esta suele ser la principal causa de incendios en hogares.



-No prender el horno para calentar el hogar cuando no se está cocinando

-Tener especial cuidado con las estufas eléctricas o a kerosene

-No sobrecargue los sistemas eléctricos con equipos de calefacción.