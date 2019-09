Se inauguró la obra de restauración de la Capilla San Miguel

“Era difícil imaginarse el lugar, porque estaba vedado el acceso a los vecinos. Cuando vine por primera vez tuve que hacer un ejercicio de imaginación importante para descubrir lo que hoy vemos, que es la capilla norte San Miguel”, recordó Bordet al inaugurar los trabajos de puesta en valor del edificio religioso más antiguo de la provincia y la recuperación de la Plaza que lo contiene. Hubo un mensaje del Papa Francisco destacando la restauración del monumento religioso.

“Esta capilla es parte de nuestra historia y de nuestra fe religiosa, y es para que la disfruten todos los paranaenses y los entrerrianos”, dijo el gobernador Gustavo Bordet, acompañado por el presidente de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora; el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari; y el padre Gustavo Horisberger, Párroco de San Miguel.

"Quiero darle las gracias a la Fundación San Miguel Arcángel por haber tomado este desafío en conjunto, de recuperar este sitio histórico, y al padre Gustavo la excelente predisposición desde un principio. También quiero hacer un reconocimiento a mi señora, Mariel, que fue la que me trajo el proyecto”, manifestó el gobernador este viernes en el acto realizado en la capilla, ubicada en calle Buenos Aires y Carlos Gardel.

“Así que a todos los que trabajaron, mi agradecimiento por poner en valor este sitio histórico para la provincia, porque es el templo más antiguo y refleja esa Paraná antigua, de los primeros tiempos”, continuó.

En la misma línea, el mandatario rememoró: “Esta parte de la ciudad era el barrio de los negros, devotos de San Miguel, en tanto otra zona de la ciudad era devota de la Virgen del Rosario. Esta discusión se saldó a través del primer plebiscito que se hizo en Entre Ríos: los paranaenses eligieron a la Virgen del Rosario como su patrona, pero San Miguel es el patrono de la provincia y estamos muy orgullosos de ello”.

El arzobispo Puiggari bendijo la capilla y se descubrió una placa conmemorativa. En ese marco, el mandatario provincial estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Luis Benedetto; la senadora nacional Sigrid Kunath y el diputado nacional Juan José Bahillo junto a autoridades eclesiásticas.

El edificio más antiguo

El asesor cultural del gobierno provincial, Roberto Romani, comentó que "la Capilla Norte San Miguel Arcángel tuvo su origen el 14 de mayo de 1822, fecha en la Lucio Norberto Mansilla era gobernador de Entre Ríos y el párroco era el padre Antolín Gil y Obligado. Ellos fueron los responsables de poner en marcha esta capillita Norte que después quedó en segundo plano cuando se hizo el hermoso templo de San Miguel Arcángel".

"La capillita siguió existiendo, de tal manera que es el edificio más antiguo de la provincia, no solamente en lo religioso sino entre todas las instituciones de Entre Ríos", dijo el funcionario, que acotó: "Por lo tanto el gobierno provincial, por decisión del gobernador Bordet, resolvió poner en valor este edificio y naturalmente conservar y darle fuerza a todos los elementos que hacen al rico patrimonio no solamente religioso sino cultural en general".

Luego Romani mencionó que "se hizo una importante inversión pero fundamentalmente fue un proyecto consensuado con los arquitectos, con la Fundación San Miguel Arcángel, y con el Arzobispado, para que esto fuera una síntesis de lo que pensamos y de lo que soñamos los entrerrianos, de qué manera tenemos que mantener de pie las paredes por donde pasó la gran historia de Entre Ríos y del país. Y fundamentalmente rendir un homenaje a todos los habitantes del viejo barrio del tambor, del candombe. Por eso la plazoleta, que queda frente a la capillita que inauguramos en esta jornada, a dos días de la festividad de San Miguel Arcángel, se llama plazoleta del candombe".

Párrafo seguido, el asesor cultural invitó a recordar "un nuevo aniversario de la fundación de la República de Entre Ríos que creó Pancho Ramírez desde Corrientes el 29 de septiembre de 1820".

"A un año del bicentenario de la creación de la República de Entre Ríos nos parece significativo poner en valor la Capilla Norte San Miguel Arcángel para rendir un homenaje a los sacerdotes, a los misioneros, pero también a todo ese barrio de negros que le dio un color distintivo a aquella Paraná de dos siglos atrás. Por ellos, por los hijos que vendrán, nos pareció indispensable poner en valor esta capillita Norte que será un lugar más para visitar y para sentirnos orgullosos de mantener viva esa estampa de nuestro pasado", concluyó Romani.

El saludo Papal

Durante el acontecimiento, fue leída una carta con el saludo del Papa Francisco, enviado a través del nuncio apostólico. “Señor gobernador, tengo el agrado de dirigirme a Usted con motivo de la inauguración de la obra restauración de la Capilla Norte San Miguel Arcángel, que tendrá lugar el próximo viernes 27 de septiembre. Para esta ocasión le hago llegar el saludo especial del Santo Padre Francisco al señor gobernador y por su intermedio a todos los entrerrianos, y expresa su vivo aprecio a cuantos han contribuido con generosidad y entusiasmo a restaurar este monumento religioso por parte del patrimonio histórico y cultural de la provincia”.

“En la Encíclica Laudato Si, bajo el título dos, Ecología Cultural, el Papa Francisco nos recuerda, junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad habitable, no se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar manteniendo su identidad original. Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio, de manera más directa reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medioambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico técnico con el lenguaje popular. Es la cultura no sólo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente”, continúa la misiva.

“Con el deseo que la inauguración de esta obra sea testimonio de la experiencia de fe y esperanzas que está en las raíces de vuestra sociedad, su santidad imparte a los presentes su bendición apostólica que hace extensiva a sus familiares y todo pueblo que habita esas bellas tierras. Aprovecho complacido la oportunidad para saludarlo con consideración y respeto”, cierra el texto el nuncio apostólico.