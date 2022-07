En este sentido, Weimberg remarcó que hay pruebas contundentes, entre los informes psicológicos y las declaraciones testimoniales que le darán "un marco muy certero al juez para que se expida por las denuncias presentadas. "Toda evidencia se hará visible. Se presentaron 66 evidencias documentales y hay 56 testigos citados en el caso, para que se de una idea de la complejidad y el tiempo de la causa", señaló.

En cuanto a los plazos, de no presentarse objeciones ni planteos, en tres meses se anunciará la fecha de inicio del juicio. "Sería un caso ejemplar. El tiempo de investigación penal es de destacar porque es muy ajustado a los parámetros que establece el Superior Tribunal de Entre Ríos", dijo el abogado defensor de las víctimas. La causa es llevada adelante por la fiscal Martina Cedrés.

En 2021

El ex funcionario fue denunciado en agosto de 2021 por tres casos de abuso. Más de diez mujeres ratificaron situaciones de abuso y declararon que fueron víctimas de acosos verbales.

Además de las denuncias que derivaron en la investigación judicial, otra mujer declaró que en el pasado el intendente le exhibió su órgano sexual. Constantino también afronta otra causa por lesiones leves por agredir a un trabajador municipal.

Modus operandi

Constantino fue denunciado por tres mujeres y se encuentra arrestado en su domicilio. Fue luego de incumplir la perimetral establecida por la Justicia para las víctimas y les testigos. Ya en agosto del año pasado había sido detenido por un motivo similar. En este momento se encuentra separado de su cargo, la medida duraría hasta que se aclare la situación procesal del acusado.

María Luján Aguirre, de 39 años, trabajó en la municipalidad de Gilbert desde 2019, en el área de prensa. El calvario comenzó cuando en 2021 volvió la presencialidad y el entonces intendente comenzó a acosar a la trabajadora.

La segunda de las denunciantes se llama Verónica, de 27 años y estaba casada con el sobrino del funcionario, con quien tuvo tres hijos. En diálogo con radio Máxima relató: “Acabó con mi vida, fue un proceso doloroso. Ahora estoy mejor. Estoy con psicólogas y psiquiatras. Fue todo un proceso muy doloroso, y los chicos están mejor”.

La mujer también se refirió a la protección del ex intendente: “En la familia sabían cómo era él. Una vuelta estaba tomando mate con su cuñada y ella me dijo que él la incomodaba y estuve a punto de contarle lo que estaba pasando, pero no lo hice por miedo”, sostuvo. Ambas víctimas sostienen que Constantino usaba su poder político para silenciar las denuncias en su contra.