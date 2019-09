Genera preocupación en el área de Salud la cantidad de casos de sífilis en embarazadas. Desde el hospital Masvernat de Concordia manifestaron que es importante hacer conocer a la población la importancia en la prevención, ya que los casos se duplicaron en este año.

Cada vez son más recurrentes las mujeres con estos cuadros en internación en el área de Neonatología, donde se le aconseja a las madres sobre los problemas que puede acarrear a los niños.

“Desde hace cuatro años que vemos un leve ascenso, con un caso por mes o uno cada dos meses. Eran ocho o 12 casos por año y ya estamos en agosto y llevamos contabilizados 13 casos. Habitualmente se internaba a un paciente con sífilis congénita por mes o uno cada dos meses, mientras que en agosto hubo cinco internaciones. Se sale de toda estadísticas previa y el 1º de septiembre ya hubo otra internación. Con esto, esperamos que habrá mayores casos de acá a fin de año”, contó a UNO el pediatra Blas Gómez, a cargo del área de Neonatología del hospital Masvernat.

Para el médico es importante salir a la comunidad a prevenir porque es el método barrera. “Usar el preservativo, que está disponible en los centros de salud de manera gratuita. Lo que vemos es que no es solo un problema de gente de bajos recursos, sino de personas de recursos medios”, expresó.

Y agregó: “Coordinamos acciones con el primer nivel y maternidad para poder informar y sobre todo educar a la población porque evidentemente hay un problema de que piensan que la sífilis no existe más, que fue erradicada o que no es fácil de transmitir. Todo lo contrario, y por ahí hay gente que colocándose un parche o tomando un anticonceptivo no se va a contagiar. Es una infección de transmisión sexual que puede asociarse a otras. Hay que tener más cuidado y tener los recaudos suficientes porque los que corren riesgos en los embarazos son los recién nacidos”.

Para el especialista, “hay que ver si las relaciones sexuales son consentidas y se toma conciencia en ese momento, o si hay de por medio alcohol, drogas, en fin, donde la gente no sabe lo que hace. Y de esto salen los embarazos no deseados o no planificados. Todos los actores de salud tenemos que hacer algo para que empiece a estabilizarse y que se vuelva a las estadísticas previas”.

El Masvernat está cargo de la Región Perimetral 2, que incluye Villaguay, Federal, Federación, Chajarí y Feliciano, por lo que todos los hospitales de menor complejidad tienen como referencia al nosocomio de Concordia. “Desde junio estamos realizando un curso de prenatología. Lo vamos a seguir trabajando en toda la región para que haya un registro único y tratar de tener datos certeros para dibujar un mapa de los casos”, confesó.

Tratamiento

Además de los 13 casos mencionados en lo que va del año, aún hay más sífilis porque hay madres que cumplen con el tratamiento y no son ingresadas en el área de Neonatología. “El grupo de internados son aquellos niños con madres con sífilis que no fueron tratadas durante el embarazo”, indicó el pediatra.

Gómez resaltó la importancia a la hora de llevar a cabo el tratamiento porque esta enfermedad puede causar consecuencias graves en la transmisión de madre a hijo. “Hay varios factores que generan bajo peso, pacientes que presentan sífilis en el sistema nervioso central. Tenemos contactos con otras regiones y por ejemplo Paraná en seis meses registra 40 casos, con tres neurosífilis y un fallecido. Lo cual quiere decir que no es solo la provincia, sino todo el país”, manifestó.

Hace algunos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció como meta alcanzar menos de 50 casos de sífilis congénita por 100.000 nacidos vivos para 2030. “Hay que prevenir evitar el mal mayor que es el contagio de personas, como lo es su propio bebé que nacerá y tendrá que ser internado 10 o 14 días con el tratamiento adecuado y que no se complique con ningún otro caso, como puede ser la neumonía asociada a sífilis y hasta puede fallecer”, expresó.

Para el médico es importante seguir creando conciencia en la población sobre el uso del preservativo, y en esto no solo se trata de la enfermedad de sífilis, sino de otras aún mayores de transmisión sexual, como lo puede ser el VIH. “Se puede contraer el VIH, la gonorrea. Son altamente peligrosas y por eso es importante la prevención y el uso del preservativo”, finalizó.

Diagnóstico

Se realiza mediante un análisis de sangre, mientras que la patología se trata con un antibiótico (penicilina). Los síntomas aparecen 20 días después de que el virus entra al organismo y ocurren en tres etapas: al comienzo se perciben unas pequeñas llagas en la vagina, pene, ano o boca, que no duelen y desaparecen sin tratamiento luego de 15 días.