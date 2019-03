Se desarrolló con gran convocatoria la charla de sensibilización contra la trata de personas

El Ministerio de Gobierno y Justicia, en el marco de las políticas desarrolladas por el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas, llevó adelante la charla "Historias de Vida, Mujeres que Luchan Contra el Crimen Organizado".





La misma estuvo a cargo de Sonia Sánchez, sobreviviente de Trata de Personas y autora de los libros "Ninguna mujer nace para puta", "Un hermanito para Eva" y "La puta esquina", y de Cristina Ojeda, madre y abuela de víctimas de Narcotráfico. La jornada tuvo como objetivo la sensibilización y concientización respecto a las herramientas de denuncia y detección de trata y tráfico de personas.









"Vaya si este es un tema importante que vincula a hombres, niños y mujeres. En este caso, la experiencia que nos trajeron las expositoras sirven para pensar una vez más en esto que las mujeres durante muchos siglos han padecido que es la trata y la violencia, que en nuestro siglo está muy vinculado con lo cultural", explicó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, tras la charla en el Centro Cultural Vieja Usina de Paraná, donde participaron más de 150 personas.









En este sentido, fundamentó: "Hemos avanzado en conquistas de derechos, en todas nuestras cartas fundamentales y en nuestras leyes, pero todavía falta lo cultural y educativo. Hay una sociedad que todavía no ha incorporado esas pautas de igualdad, por lo menos completamente. Creo que el camino de avance de derechos en materia de trata de personas, lo hemos realizado conjuntamente entre la Comunidad y el Estado, la comunidad guio el tema y ayudó a hacer visible el delito".





Por su parte, la coordinadora del Consejo de Trata, Silvina Calveyra, detalló: "Estamos en un mes de conmemoración, de la mujer y también por la memoria, verdad y justicia, que es a su vez lucha por los derechos humanos. La trata de personas es una de las formas más extremas de este siglo de vulnerar la dignidad de las personas. Desde el Ministerio de Gobierno tenemos el compromiso de seguir generando herramientas de políticas públicas y la capacitación es una de ellas".









De la jornada de charla y debate participaron también Funcionarios Públicos, agentes de las fuerzas Provincial, Nacional y Gendarmería. También asisiteron alumnos y docentes de las escuelas: Bicentenario N° 75, La Baxada de Paraná, Entre Ríos , Comercio N°37, Escuela Neuquen y Zuluaga de San Benito.













Charla y debate









Durante la jornada tomaron la palabra Sonia Sánchez, víctima de trata de Personas y Cristina Ojeda, madre y abuela de víctimas del crimen organizado, narcotráfico.













"Estoy feliz de estar en Entre Ríos desarrollando una jornada de prevención más. Estas charlas son fundamentales para concientizar a la población. En Argentina se está hablando mucho de la trata de personas pero sigue siendo un número importante y preocupante. Hoy le debemos sumar a la explotación sexual de mujeres, lesbianas y trans la subrogación de vientres, que es de lo que estuvimos hablando en la charla" detalló, Sonia Sánchez al finalizar la jornada.













"Estoy con mi próximo libro trabajando la prostitución y la subrogación de vientres. Estas dos violencias rompen la identidad de sujetas activas de derechos. Por ejemplo, hoy no hay en el mundo una mujer rica que haya alquilado el vientre para que vos como mujer empobrecida seas madre. Ese tipo de violencia no la estamos queriendo ver y es otra violencia más a la mujer, la mujer incubadora. Ese no es nuestro destino", enfatizó.













Asimismo, Cristina Ojeda, madre de víctimas de crimen organizado en Rosario, contó su historia de vida, la pérdida de sus seres queridos y la lucha que aún hoy lleva adelante en la justicia.













"En el 2016 se condenaron a dos de los implicados en el homicidio de mi hija y nieta, dieron perpetua al principal homicida y 10 años a un segundo acusado. Este crimen está vinculado con el crimen organizado, la mafia de la droga y el narcotráfico, por eso es que sigo luchando por el esclarecimiento y la justicia para esta causa. Sobre todo, porque para los medios nacionales parece no existir esta problemática", manifestó Ojeda.