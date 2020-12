Se consolidaron en la cuarentena prácticas que resignifican la sexualidad y el autoconocimiento

En este contexto, a mediados de abril desde el Ministerio de Salud de la Nación recomendaron “evitar encuentros íntimos con personas con las que no se convive durante el aislamiento por coronavirus y recurrir a prácticas como el sexo virtual y la autosatisfacción”. Hubo quienes calificaron como un “hecho histórico” que un organismo oficial aliente a utilizar estos recursos, y esto llevó a que se hable más de estos temas.

A lo largo de estos meses, parte de la población fue incorporando alternativas más seguras para el erotismo, como el sexting, una práctica sexual que fue creciendo frente al riesgo de contagiarse de coronavirus, y que consiste en compartir bajo consentimiento de ambas partes mensajes, fotos, videos o audios con contenido sexual a través de dispositivos móviles.

Por otro lado, se incrementaron las ventas en los sex-shops, consolidándose el uso de juguetes sexuales y accesorios, ya no solo para la autosatisfacción, sino entre los integrantes de numerosas parejas que se vieron obligados a pasar más tiempo juntos y decidieron de este modo batallar contra la rutina.

Un mayor acceso a información seria y con sustento científico en los últimos meses, vertida por profesionales en los medios de comunicación tradicionales y en redes sociales, permitió una mayor comprensión de la sexualidad, tan natural como propia de la condición humana, pero que muchas veces es presa de mitos y pautas culturales que en ocasiones hasta llegan a condicionar el disfrute. Y así, más gente se fue animando a vivir su propia sexualidad desde otro lugar, sin tantos prejuicios, dejando a un lado resistencias y pudores sobre prácticas relacionadas a la exploración del propio placer, de forma compartida o en soledad, permitiéndose experimentar situaciones vinculadas al gozo de los cuerpos.

Atreverse a más

Al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, decretado a mediados de marzo, una mayor oferta on line de los sex-shops alentó incluso a los más vergonzosos a animarse a adquirir algún producto del rubro. De este modo, en todo el país se multiplicaron las ventas en el sector.

En uno de los locales que desde hace más de una década comercializa en Paraná sex-toys y demás accesorios, la vendedora confirmó a UNO: “En el momento en que tuvimos que cerrar y nos manejamos vía on line, la verdad que empezó a haber bastantes ventas. Crecieron exponencialmente con respecto a años anteriores, y creo que se debe a que en este tiempo la gente fue dejando de lado el tabú en relación a esto”. Nos manejamos mucho con la página web que tenemos y desde ahí se puede comprar, o si no por WhatsApp, y hacemos envíos a domicilio, por supuesto con total discreción”.

Acerca de lo que tuvo más demanda en los últimos meses, señaló que los clientes habituales y los nuevos han llevado de “todo un poco”, y sostuvo: “Hemos vendido tanto lubricantes como geles o aceites para masajes, juguetes sexuales, disfraces eróticos, la demanda ha sido variada. En este tiempo de pandemia muchos no pueden salir a conocer a alguien, y además están los que tienen pareja y quieren cambiar un poco la rutina al tener que pasar más tiempo juntos en su casa”.

“Hay matrimonios grandes que vienen y eligen juntos, o personas solas que es la primera vez que compran algo y nos piden consejos sobre qué llevar; es un rubro que se basa en la confianza entre el cliente y el vendedor, y hay que indagar sobre sus preferencias para brindarle asesoramiento. Después, a medida que va probando, la gente se va animando a más”, manifestó.

Por su parte, Verónica Martínez, médica tocoginecóloga y sexóloga clínica de Paraná, analizó: “Por suerte ya pasó la etapa más brava y no estamos más en cuarentena y la realidad es que hoy está un poco más flexibiliada la posibilidad del encuentro. Pero durante los últimos meses, en los momentos en que tuvimos que permanecer aislados, creo que, los que pudieron y se animaron se liberaron y pudieron acceder a otro tipo de prácticas, como es el sexo virtual, que es el autoerotismo a través de una pantalla. Eso tiene que ser siempre desde la decisión mutua, consentida, creo que es fundamental”.

Asimismo, observó: “Hubo parejas que estaban bien constituidas, pero tal vez sus integrantes se encontraban lejos, por ejemplo uno en Paraná y otro en Santa Fe, o en cualquier ciudad del interior No se podían ver por la situación y accedieron a este tipo de sexualidad, que no era una costumbre para ellos, que no era una modalidad, pero la tuvieron que adquirir como parte también de resignificar la pareja”.

sexo cuarentena encuesta.jpg Se consolidaron en la cuarentena prácticas que resignifican la sexualidad y el autoconocimiento

sexo

“También en este tiempo muchas personas se encontraban solas, y a la vez pasó que muchas parejas se reencontraron en este momento, porque debido a su cotidianeidad de años quizás sus encuentros íntimos era pocos y ahora tuvieron más tiempo para el encuentro”.

Respecto de la incorporación de juguetes y accesorios sexuales a las prácticas eróticas, la especialista refirió: “Con la gran apertura de todo esto, el gran boom fueron los sex-shops, que vendieron en estos meses lo que no vendieron en décadas”. Sobre este punto, explicó: “Se dio una forma de apertura de la sexualidad a la posibilidad de poder integrar elementos. Los juguetes sexuales en realidad son recursos que las personas tenemos para mejorar nuestro placer, nuestro erotismo, nuestra sexualidad, como parte del juego para mejorar las fantasías, aumentar todo lo que tiene que ver con generar distintos estímulos a través de diferentes sensaciones, como por ejemplo son las vibraciones, el contacto de lo que son las diversas formas que tienen los juguetes sexuales. Por ahí uno no está acostumbrado, pero es parte de las posibilidades, lo que pasa es que habitualmente no se habla de esto, pero su uso existe mucho más de lo que las personas piensan”.

Por otra parte, reflexionó: “Hace muchísimos años que vengo hablando un montón en los medios sobre sexualidad, pero creo que esta mayor apertura se viene dando desde hace un par de años y se consolidó sobre todo ahora, durante la cuarentena. Lo que hubo fue más información en las redes sociales y una mayor difusión seria sobre el tema, de manera masiva. Hoy en Internet uno se puede encontrar con un montón de cosas, pero desde un lugar científico, compartidas por profesionales que están preparados y capacitados para responder a esta demanda”.

Si estos cambios llegaron para quedarse es lo que muchos se preguntan, y acerca de esta cuestión, Martínez opinó: “Es como todo. Creo que algunas prácticas se van a quedar y probablemente cada uno lo incorpore a su vida. Son aquellas que dieron frutos, las que uno experimentó, pudo entender y le dieron satisfacción y goce; las que mejoraron el vínculo de la pareja. Si una práctica sexual no le sirvió a alguien, seguramente la va a descartar. O por ahí hay alguna persona que sigue cerrada mentalmente o quizás no llegó su momento, y por supuesto que no va a acceder”.

Por último, destacó: “Este es un tiempo de autoconocimiento en todos los aspectos, y la sexualidad nos atraviesa, es parte de nuestro ser y eso es lo que tenemos que entender, y no el aspecto genital propiamente dicho”.

“Durante esta cuarentena pudimos reencontrarnos con todo esto que tiene que ver con nuestra sexualidad, con nuestro ser sexual. Y seguramente vamos a replantearnos qué es lo que uno desea, qué es lo que quiere, cómo quisiera formar una pareja alguien que está solo después de esto, si la quiere o no. Habrá un montón de refórmulaciones que tienen que ver con la sexualidad, con lo que uno se anime, con las fantasías”, dijo, y concluyó: “Esta es una oportunidad. Ojalá las personas, ya en este siglo XXI, hayan podido tener una apertura no solamente en lo que refiere a la sexualidad, sino en poder mirar un poco más para adentro, y dejar todo lo que tiene que ver con los prejuicios, los mitos. Dejar de observar a los demás para observarse a uno mismo nos enriquece y nos mejora como seres humanos”.