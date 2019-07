La Asociación Israelita de Paraná, DAIA Entre Ríos, y la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos (Fecojuer) participarán del acto que se realizará este jueves con motivo de conmemorarse el 25° aniversario del atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires. El ataque perpetrado el 18 de julio se cobró 85 víctimas fatales y más de 300 heridos, y desde entonces hay un reclamo que no cesa por justicia.

Actos en Paraná

En la capital provincial, la primera actividad conmemorativa es a las 9.53 (hora del atentado), con una breve ceremonia religiosa en la catedral metropolitana, precedida por el sonar de 25 campanadas.

A las 11, la juventud de la comunidad judía repartirá en la Peatonal cintas negras tipo escarapela con un recordatorio de los 25 años.

A las 12.30, en el monumento levantado en plaza 1° de Mayo, donde se recuerdan los dos atentados –AMIA y Embajada–, se hará el acto central con la presencia de autoridades locales, provinciales y de instituciones intermedias. Harán uso de la palabra Pablo Soskin, y el periodista santafesino Rogelio Alaniz.

Carácter de los actos

“Se acordó con monseñor Juan Puiggari que es algo que se va hacer en otros lugares también. Me parece algo emblemático, se escucharán las campanadas desde la Catedral, 25 por los años transcurridos, en un lugar central de la ciudad, cerca del monumento de recuerdo de la AMIA. A las 9.53, momento del atentado, se hará en la Catedral un acto ecuménico; estará el rabino de la comunidad Sebastián Vainstein, que hará una prédica, y lo propio hará un representante de la Iglesia”, dijo Pablo Soskin, titular de DAIA y de Fecojuer.

“Es muy simbólico que sean campanadas de la Catedral, para dar a entender que no solo es un acto de la comunidad judía, sino que fue un atentado a la sociedad argentina. Entonces qué mejor que en otro ámbito distinto al judío, que se puede hacer un recordatorio”, Soskin, quien es titular de la Asociación Israelita de Paraná.

El pedido de Justicia

A modo de balance de estos 25 años de demandas y falta de respuestas, el titular de la DAIA Paraná sostuvo: “Hay dos temas que son tajantes: uno es la falta de justicia e impunidad; en un país democrático y republicano, la impunidad es uno de los golpes más fuertes que tiene un Estado. Lo segundo no solo es que han transcurrido 25 años, sino que pasaron cosas que hacen que cada vez la herida se abra más, no que se cierre. Hemos tenido causas de encubrimiento, tantas más que de la AMIA principal; el asesinato del fiscal Alberto Nisman, la firma del Memorándum con Irán, son temas que van abriendo más la herida”, opinó, y por ello insistió: “No es que cada vez estamos más cerca de conseguir justicia, sino que estamos cada vez más alejados. Y eso que en esta gestión –por la Presidencia de Mauricio Macri– creemos que por primera vez se abrió un panorama un poco más claro sobre una línea de investigación donde seguir tratando de llegar a la Justicia. Pero fueron prácticamente 20 años donde se embarró todo, y volver después de tantos años se perdieron pruebas”.

“Nisman tenía un centro de investigaciones y con la muerte de él se cierran capítulos que tal vez nunca vamos a llegar a develar”, acotó el titular de la Asociación Israelita.

“Cuando hablamos de justicia –aportó Pablo Soskin–, es respecto de todo. Hoy tenemos conocimiento de quiénes son los imputados en la causa, y por más que Irán no preste la colaboración, sabemos también que hubo encubrimientos y todo eso es parte también de la causa AMIA y todo eso es también parte de la falta de justicia. Reclamamos justicia por AMIA; quienes son los imputados sabemos que no van a comparecer nunca en la Justicia, y probablemente ya no sea un medio idóneo la Justicia como está”, indicó, por lo que avaló la posibilidad de la realización de un juicio en ausencia: “Se trata –explicó–, de una herramienta que se está pidiendo desde una parte de la comunidad e incluso de diputados que nos llevaron a las comisiones. Porque de algún modo hay que hacer justicia igual, porque si la gente no comparece, no puede dejar de ser juzgada”.

Ambos representantes de la comunidad judía local insistieron en la necesidad de que haya una condena. “La justicia no solo es la condena, sino lo que deja después. Acabamos de tener un juicio a cuatro autores de pintadas antisemitas acá en la ciudad, y no es que esos cuatro tengan una condena, sino que esos tengan una enseñanza en la sociedad que esos hechos se pagan, que quien tiene una inconducta va a pagarla y el resto toma conciencia a partir de ello. El embajador de Israel, antes de irse, dijo que no se puede no hablar de que puede haber un tercer atentado, si hay impunidad las puertas están abiertas. Será contra la comunidad judía u otra, pero la gravedad de estos hechos y la falta de respuestas muestra que se puede volver a repetir”, consideró.

Finalmente, al reiterar a la comunidad local para sumarse al pedido de justicia por el atentado a la AMIA, Daniel Soskin recordó: “Paraná fue una de las primeras comunidades en el país que salieron a las calles después del atentado, con una caravana multitudinaria por las calles”, mientras que Pablo Soskin remarcó que el monumento que recuerda los atentados esté en la plaza principal es un hecho único en el país, levantado en 2000.