Se conformó el Consorcio hidráulico Islas de Ibicuy

Este jueves, en Ceibas, quedó conformado el Consorcio hidráulico Islas de Ibicuy, con la presencia del titular de Corufa ingeniero Eduardo Asueta, de socios de la SRII, Federación Agraria, seccional Islas, productores y vecinos del departamento.





El consorcio será la herramienta idónea para la gestión del recurso hídrico en el departamento y tendrá como propósitos primordiales coordinar y administrar esfuerzos comunes en el aprovechamiento de las obras hidráulicas del departamento, generar un ámbito de organización para el aprovechamiento eficiente y sostenible de las obras de limpieza y canalización de ríos y arroyos, elaborar proyectos al respecto, a organismos nacionales y provinciales, monitorear la conservación y el cuidado de las obras hidráulicas, establecer el aprovechamiento productivo del departamento con criterios de ecuanimidad en el uso del recurso hídrico, entre otros.





El ingeniero Asueta explicó que Corufa no tiene una mirada muy feliz sobre la construcción de diques y terraplenes que se han hecho solo a criterios personales sin la debida autorización y que no favorecen el aprovechamiento productivo integral del departamento Islas, esos diques no pueden hacerse sin una debida evaluación hidráulica y sin escuchar la opinión de los vecinos que pueden llegar a estar afectados negativamente por las obras. Este consorcio será la herramienta idónea para que en Paraná sea conocida la problemática y la importancia productiva del delta entrerriano y representara la voz de instituciones, productores y vecinos del delta.





También pretende la integración de los organismos provinciales Corufa, Hidráulica y Vialidad en la participación de plenarios de Corufa y evaluación de las obras que se lleven a cabo, cuya participación redundara en la eficiencia y aprovechamiento de las obras que a futuro se realicen.





Con fin de establecer una fluida comunicación del departamento y los organismos centrales se promueve crear una delegación departamental de hidráulica donde confluyan los temas puntuales del manejo del agua en el delta.