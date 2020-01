Se complica la situación en el frigorífico San Justo

Se cumplen hoy seis días de ocupación de la planta de faena del frigorífico ServiAves por parte de sus trabajadores que reclaman el pago de salarios adeudados y falta de cumplimiento a compromisos anteriores. La firma está emplazada en la localidad de San Justo, a 24 kilómetros de Concepción del Uruguay.

La toma de la planta comenzó tras la falta de pago de la última quincena. Un grupo de empleados protestó y no dejó cargar la faena. Esto, según adujo el dueño de la empresa al Sindicato de la Industria de la Carne, habría sido lo que generó que no se puedan realizar los pagos al personal.

El pasado miércoles, el mismo grupo de trabajadores se manifestó frente al sindicato ubicado en San Martín y Rivadavia en La Histórica. Sergio Vereda, titular del gremio, destacó: “Hicimos la denuncia correspondiente porque además no se estaba cumpliendo con el acuerdo pactado con el Ministerio de Trabajo”.

Se trataría de un acuerdo firmado semanas atrás cuando se generó la primera toma de la planta. Esa protesta en las instalaciones de la empresa tuvo una duración de casi un mes, tras ocho encuentros de conciliación obligatoria, finalmente se llegó a un acuerdo.

Vereda detalló que “el grupo de trabajadores que vino a manifestarse al sindicato no está de acuerdo con las medidas que tomamos y pensamos. Es por esto que los trabajadores hoy se encuentran divididos. Tenemos casi 100 personas que hoy quieren trabajar y seguir apostando porque su fuente de trabajo siga en marcha ,y el resto que está enojado con el sindicato y el empresario, y no quieren que siga más”.

Según las estimaciones hechas por el referente gremial esta situación “llevaría a que la fábrica esté parada por unos tres meses y la gente no pueda cobrar. Por eso le estamos buscando la vuelta, pero es difícil porque la empresa está en concurso de quiebra”, señaló Vereda.

Los trabajadores, que actualmente se encuentran en la planta agregaron que actualmente no hay servicio eléctrico ni agua, “está todo cortado, no sabemos si será también por falta de pagos, por ahora a los trabajadores no se nos ha hablado de un cierre o cambio de dueño”.

El viernes por la tarde se realizó una reunión en las instalaciones del frigorífico que buscaba elegir delegados nuevos que los representen en el sindicato.

El miércoles a las 18 habrá una nueva asamblea de delegados en la sede sindical, situada en San Martín 959, tratando de acercar soluciones a este conflicto.