Se aprobó la inclusión trans en Victoria

Se aprobó por unanimidad en Victoria el proyecto de ordenanza denominado “Inserción Integral de Personas Trans y Travestis”, con lo cual la ciudad se convirtió en la segunda de la provincia, después de Paraná, en promover una norma de estas características.

La ordenanza es el resultado del trabajo realizado por la organización local Diversidad Victoria y de diferentes proyectos que se presentaron en el Concejo Deliberante, uno de ellos es el Proyecto de Inclusión Laboral Trans y Travesti (Ley Lohana Berkins de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias).

La ordenanza fue presentada por la concejala Nelly Amilibia y acompañada por toda la bancada del Frente Para la Victoria de la que forma parte. El proyecto fue defendido a través de la “Banca Ciudadana” por la militante trans Karen Bruselario.

Entre otros aspectos la ordenanza establece la creación del Área de la Diversidad local, la incorporación en una proporción del 1% de personas trans y travestis al personal de planta permanente con o sin cambio registral establecido por la Ley nº 26743; el acceso a vivienda a personas trans y travestis con disponibilidad del 1% del total de las adjudicaciones de lotes y viviendas con financiamiento local, provincial y nacional. Otras prioridades de la ley son la salud, la educación, el ejercicio ciudadano y acompañamiento a infancias, adolescencias y juventudes trans y sus familias.

"La aprobación de este proyecto no nos va a devolver la vida de nuestras compañeras muertas, pero sí abre paso a un presente y futuro para les que estamos y les que vendrán. Tengo 34 años y hoy veo la posibilidad de acceder a un trabajo que no sea la prostitución, así como también tengo el derecho a terminar mis estudios. Quizás mi probabilidad de vida ya no sean los 35 años”, dijo Bruselario, referente de Diversidad Victoria.

"La postergación de este proyecto, hubiera sido otra vez la deuda del Estado con les corporalidades trans. Creemos que con este proyecto comienza una nueva oportunidad para las personas de nuestro colectivo. ¡Nuestras compañeras deben poder llegar a viejas!", remarcó Alexis Taborda, otro de los referentes.

"Siento una mezcla de emociones, siento alegría de que se apruebe este proyecto ya que abre muchos caminos de ilusión para progresar y pensar en un futuro mejor para mis compañeres y para mí”, dijo el militante trans Milton Núñez.

"Estamos viviendo un contexto en el cual el movimiento de la diversidad sexual ha logrado poner en agenda muchas de sus luchas y problemáticas. Es necesario seguir recorriendo este camino en pos de las reivindicaciones de las disidencias. El Estado como institución debe ser el garante de derechos, no debe ser ajena a estos procesos de transformación política, cultural y social que se vienen dando, sino que además debe reconocerse como institución activa y posicionarse como un factor para la transformación, y no hay transformación posible si no se propician las oportunidades para todas las personas por igual. Es por ello que hoy junto a les compañeres de la comunidad LGBTIQ+ celebro este gran logro para la ciudad y este aporte fundamental a seguir transformando un futuro para las nuevas generaciones”, añadió Alejandra Elcura, a cargo del Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual de Entre Ríos y Vicepresidenta de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.