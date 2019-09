Se aprobó el ATN para pagar a choferes de UTA

Se aprobó, por unanimidad, la incorporación del ATN de 5 millones a las arcas municipales para trasferir a la empresa Buses Paraná, concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros, para abonar los sueldos.

La ordenanza sancionada acepta la asistencia financiera aportada por el Ministerio del Interior de la Nación, dinero que ingresará a las arcas del municipio de Paraná para destinarlos a los sueldos de los choferes del transporte público.

La sesión extraordinaria se realizó este martes al mediodía a pedido del Departamento Ejecutivo Municipal.

Se destacó, por Presidencia, la ausencia en el decreto del DEM, de las firmas del secretario legal y técnico, Walter Rolandelli, y del fiscal de Estado municipal, Francisco Abero, y la no asistencia al recinto, al cual fueron invitados, para dar encuadre jurídico y administrativo al decreto.

A su turno, el concejal Cáceres resaltó la ausencia del concejal Emanuel Gainza “quien hizo lobby para aprobar este marco regulatorio y estos pliegos. Que lo vendió como un sistema de avanzada. Es contradictorio que desde la oposición estemos brindando quórum y una herramienta para que el municipio tenga este dinero. Porque de la avanzada llegamos a esta crisis del transporte. Y cuando se está en crisis, la mejor opción es no venir a dar respuestas y no estar aquí para cumplir su rol”.

Por su parte la edila Cristina Sosa agregó que es llamativo que la firma del presidente municipal, Sergio Varisco, no sea acompañada por las firmas del fiscal del Estado ni del asesor legal y técnico, Walter Rolandelli, que será futuro concejal de esta ciudad. “Esto le da un marco de informalidad e irresponsabilidad”, criticó.

Asimismo indicó que la transferencia de fondos de la Nación a las provincias están regulados a los fines de cubrir desequilibrios financieros y emergencias. “Desde el bloque del Frente para la Victoria (FPV) acompañaremos el proyecto porque cumplimos nuestra responsabilidad con los ciudadanos de Paraná.

A su turno, el concejal Enrique Ríos ratificó que la presencia del FPV en e recinto es representar los intereses de los ciudadanos garantizando el servicio a los usuarios. “Nos encontramos el viernes con una situación compleja. Me preocupan las declaraciones de uno de los responsables, Rolandelli, quien el 22 de agosto anunció el ATN y dijo que había una mano negra que buscaba entorpecer el normal desarrollo de la gestión municipal, en vez asumir responsabilidades propias de no haber podido diseñar en 14 días un instrumento legal para poder ingresar estos recursos nacionales”, expresó.

En tanto destacó el desconocimiento de la Secretaría de Hacienda de la existencia del Fondo anticíclico para el transporte, creado por Ordenanza del presupuesto, artículo 8, que contaba con 4.912.000 pesos que hubieran servido para cubrir el monto adeudado a los choferes y hubiese ahorrado a los trabajadores y usuarios todo el conflicto y sus consecuencias.

Ríos también criticó al sector empresarial que pretendía que el Concejo sesionara el domingo: “Quiero destacar que nos hacemos responsables de las competencias propias que tenemos como legisladores pero también exigimos que los otros se hagan responsables de las competencias que les tocan; en este caso brindar un servicio eficiente y cumplir con el contrato de concesión en cuanto a frecuencias, recorridos y coches afectados al sistema”.

En otro punto de su alocución reiteró que los ATN son afectados para emergencias económicas y desequilibrios financieros. Entendíamos el viernes que no teníamos la facultad para destinar fondos para cubrir necesidades del empresariado, ya que la cobertura de los sueldos es una competencia de patrones y obreros, y que el municipio no tiene nada de incumbencia”.

Por otra parte recalcó que “los prestadores del servicio no reconocen pagarles los días no trabajados a los choferes, no reconocen el derecho, y dicen que los hacen en forma extraordinaria, pero paralelamente exigen a la Municipalidad que se haga cargo de su deuda”.

Priorizando el derecho de los ciudadanos hemos decidido estar presentes en este proyecto de de consenso para ingresar estos 5 millones para que el intendente, por las facultades que tiene conferidos por la ley de Presupuesto, pueda disponer del dinero a través del reordenamiento de partidas que crea oportuna. Y destacó que el convenio firmado por Nación, provincias y municipio le da facultades al intendente para utilizar recursos económicos para la sustentabilidad del transporte. “Sabemos que estamos solucionando una coyuntura y que el problema de fondo es la forma de garantizar la sustentabilidad del transporte del que tanta necesidad tienen los paranenses.

Por último, saludó la “capacidad del cuerpo deliberativo de encontrar el consenso para destrabar el conflicto”.