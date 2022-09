Se agudiza la faltante de neumáticos y suben los precios

Neumáticos están en falta y hay preocupación en comercios del rubro..jpg Neumáticos están en falta y hay preocupación en comercios del rubro

Esta faltante impacta en los precios, que ya subieron alrededor de un 70% en promedio en lo que va de este año. En este marco, los incrementos en el sector ya superaron al índice de inflación, que en los primeros siete meses acumuló una variación de 46,2%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En Paraná se consiguen solamente algunas medidas, según indican vendedores del rubro, aunque aclaran que tienen stock en forma “momentánea” pero no saben si en los próximos días tendrán disponibilidad.

Al respecto, Jorge, quien atiende en un comercio del sector situado en avenida Zanni al 1.100, comentó a UNO: “Hay algunas faltantes. Más allá de las dificultades que existen en la importación, que en ese caso no está entrando nada, también a nivel nacional afecta un paro que hay en las fábricas. Las medidas de fuerza persisten y bajó la producción. Esto está pasando tanto con Fate como con Bridgestone”.

Sobre este punto, mencionó: “El paro no es de ahora, sino desde hace varios meses, pero fue en estas semanas que trascendió. Tengo entendido que los reclamos son por ajustes salariales”,

“Está faltando de todo, y esto ha hecho subir los precios por lo menos un 10% todos los meses”, dijo, y refirió que hoy un neumático en rodado 13, que es “lo más chico que hay” está costando 26.532 pesos, y uno de 15 está alrededor de 46.600 pesos en promedio. “Después de eso, hay más caros, para los vehículos de más alta gama, camionetas y demás”, acotó.

“Momentáneamente de 13 y 14 hay algo en stock, pero por ahí si hay ciertas medidas que no entran y están en falta, como son las de rodado 15, o 16. Hay clientes que vienen todas las semanas o nos llaman para preguntar si llegó o no lo que buscan, porque hay cubiertas que hace tiempo no se consiguen, y esto no es de ahora. Aparte, en lo que es agro, todo es importado y la situación es más complicada todavía”, aseguró, y subrayó: “Nosotros hacemos malabares para vender en este contexto”.

Sobre este punto, Franco, vendedor de un negocio que comercializa neumáticos en calle Dean Álvarez, contó: “En Paraná también está complicado el tema de la mercadería. En nuestro caso somos multimarca, y si me piden una marca en particular y no hay, puedo solucionarlo ofreciendo otra alternativa. Como vendedores buscamos la forma de conseguir esa medida”.

A su vez, señaló: “Lo que advertimos es que los precios lamentablemente han subido mucho y es una cuestión que nos preocupa bastante, porque por los incrementos ya a mucha gente se le hace imposible comprar una cubierta. Eso hace que sea todo más peligroso en las rutas. Todo está más complicado y hay gente que está pensando en cambiar sus cubiertas, pero ya no por nuevas, sino por otras usadas”.

Por otra parte, observó: “Por suerte hay financiación actualmente en el rubro con plan Ahora 12 para productos nacionales. Eso es importante, porque sino es imposible comprar de contado hoy en día. El panorama es preocupante, porque no vemos una mejora. Poco a poco va empeorando y nosotros tratamos de subsistir”.

En tanto Fabio, de un comercio de rubro de calle Echagüe indicó: “Tenemos algunas medidas pero otras no. Por ejemplo, ayer del rodado 13 no había nada. Y hay otras que también cuesta conseguir, en cualquier gomería”.

Con respecto a los valores, concluyó: “Los precios vienen aumentando por estas faltantes y aparte de eso también por la inflación que hay. Nosotros vendemos Michelín y lo más barato arranca en 50.000 pesos. Con este panorama hay días que cuesta vender, aunque hay que aclarar que el mes pasado estábamos peor. Ahora en algo ha mejorado la entrega de stock, pero veremos cómo sigue en las próximas semanas”.

Argentinos van a Uruguay para comprar cubiertas

“Entre los precios que aumentan, y la poca oferta en el mercado local, con una fuerte crisis sindical entre el sector y los trabajadores, hace tiempo empezó a multiplicarse la consulta de los argentinos en países vecinos, especialmente en Uruguay, donde además de encontrar todo tipo de neumáticos, los valores son más convenientes que en la Argentina”, explicaron en el sitio www.iprofesional.com.

Si bien para los argentinos no es favorable la paridad cambiaria para hacer compras en el exterior, muchos entrerrianos, e incluso gente de otras provincias, cruzan las frontera que une Argentina con Uruguay para comprar neumáticos. Así lo contó a UNO Adolfo Solari, presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, y señaló que esto se da por las dificultades para conseguir cubiertas en territorio nacional.