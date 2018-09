Se activa la causa penal contra Marcelino Moya

La causa penal por abusos y corrupción de menores contra el cura Marcelino Moya se discutirá en la Cámara de Casación Penal, el 11 a partir de las 10, y como sucedió en otras instancias preliminares, la defensa del sacerdote intentará demostrar su teoría respecto de la prescripción de la acción penal. El planteo había sido presentado en agosto de 2017, pero recién después de sortear varios canales administrativos se pudo fijar la fecha de audiencia en Casación.

No es la primera vez que los representantes del religioso apuestan por esta estrategia: el Juzgado de Garantías de Villaguay, a cargo de Carlos Ramón Zaburlín, había rechazado esa petición en junio de 2017. Poco tiempo después, en julio del mismo año, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, rechazó el planteo de prescripción elevado por los defensores.

Las primeras denuncias contra el cura se conocieron cuando este se desempeñaba como vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima de Villaguay.

Dos exmonaguillos que participaban activamente de la vida parroquial se animaron a romper el silencio y en la Fiscalía de Paraná hablaron de los abusos que habían sucedido años atrás. Uno de ellos es Pablo Huck, un médico oriundo de Villaguay que actualmente ejerce la Medicina en la provincia de Córdoba. Sobre lo que puede llegar a deparar esta nueva instancia en el expediente, el joven profesional objetó el planteo de los defensores de Moya. "No van a demostrar que no hay delito con esta estrategia legal. Seguimos confiando en la Justicia entrerriana que ha dado claras muestras de que está trabajando, de que se ocupa del tema. Uno necesita justicia claramente y es una cuestión simbólica súper sanadora. Tenemos mucha esperanza, sabiendo que esta es una instancia más de un proceso mucho más largo", reflexionó en diálogo con UNO.

El antecedente desfavorable a la prescripción en la causa Ilarraz, que terminó con una condena a 25 años por haberse comprobado su responsabilidad por los delitos de Promoción a la corrupción de menores y Abuso deshonesto agravado, representa una verdadera esperanza para este joven que hace muchos años se asumió como un sobreviviente de abuso sexual eclesiástico. "El tiempo nuestro es un tiempo de cola, en parte por el desarrollo de otras causas, como la de Ilarraz. Este caso sentó un precedente porque más del tiempo que ha ocurrido desde los delitos hasta hoy, hay cuestiones más finas y más técnicas, como la violación de tratados internacionales respecto de los derechos del niño. En denuncias como las de Moya o como las de Ilarraz, que es donde todavía por una cuestión de tiempo estamos al alcance de lo que sería la prescripción, también hubo argumentos valederos para no dar lugar, como en el caso de Ilarraz. Entonces porqué no Moya debería seguir la misma línea y no habilitar la prescripción", razonó.

El denunciante dijo que la situación procesal de Moya se vería agravada porque era encargado de la educación en la parroquia de Villaguay, donde concurrían cientos de chicos atraídos por el carisma del sacerdote.





¿Más víctimas?

Huck, que además integra la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, está convencido de que son más las víctimas de abuso y que ello responde al amplio itinerario de Moya que incluyó las localidades de Victoria y de Seguí. "En esta última localidad estuvo 10 años, con pleno poder y manejándose de la misma manera que se manejó en Villaguay, rodeado de niños que eran sus monaguillos. A mí no me caben dudas de que en Seguí hay niños víctimas de Moya, que cualquier padre de ellos o de las posibles víctimas que denuncie a Moya, en ese caso la prescripción no da lugar. Y de alguna u otra manera se condenaría a este delincuente", alertó.

Consultado acerca de si tiene conocimiento del testimonio de posibles víctimas, Huck precisó: "Villaguay es un pueblo chico, Seguí es otro y el mundo termina siendo un pañuelo. Están estos comentarios que también habrían que después confirmarlos".

En Casación se sabrá si prospera el recurso de la defensa o si se allana el camino para el juicio oral.