Sarampión, Rubéola, Paperas y Polio: habrá dos jornadas de vacunación

Es importante mencionar que las vacunas que se están aplicando son: la triple viral contra sarampión, rubéola y paperas, y la antipoliomielítica inactivada (IPV), ambas dosis, son adicionales a las del Calendario Nacional de Vacunación, más allá de las recibidas previamente.

Cabe agregar que estas vacunas son gratuitas y obligatorias y todos los establecimientos de salud públicos de la provincia de Entre Ríos cuentan con disponibilidad de dosis. por lo que se insta a la población a acercarse a este tipo de jornadas o al hospital o centro de atención primaria más cercano.

Para llevar adelante estas instancias, el Ministerio de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), capacitó en todos los departamentos de la provincia a enfermeros, vacunadores, agentes sanitarios, promotores de salud y estudiantes de enfermería avanzados.

Mensaje sobre la Campaña de Vacunación

Por otro lado, se informa a la comunidad que desde el viernes 21 circula un mensaje de WhatsApp con información relacionada a la Campaña, que se difunde desde la cartera sanitaria y expresa:

“El Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos informa que del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2022 se desarrolla la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis.

Todos los niños y niñas de 13 meses a 4 años 11 meses y 29 días, deben recibir una dosis de vacuna triple viral (SRP) y antipolio (IPV).

Estas dosis son ADICIONALES e independientes de las dosis recibidas previamente.

Las vacunas son GRATUITAS, obligatorias y no requieren orden médica.

Acércate sin demora a un centro de salud u hospital con el carnet de vacunación.

Para más información podes consultar en la página oficial del Ministerio de Salud de la provincia accediendo al recuadro sobre la campaña.

*Esta comunicación es informativa y no requiere respuesta. Recordamos que el Ministerio de Salud no envía solicitudes donde se requiera información personal. Evite estafas y no divulgue datos personales”.