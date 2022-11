Choque de la Duster al ciclista Panozzo

El pasado 19 de julio, producto del accidente Santiago Panozzo sufrió fractura de cráneo y politraumatismos, fractura de oído y de nariz. Le practicaron una cirugía para quitarle las dos partes frontales del cráneo, hasta tanto se retire la inflamación por el golpe. "Santi tiene momentos en que está lúcido, otros que no, se confunde el nombre de las cosas, o me pide una cosa pero me quiere decir otra. Incluso se olvida mucho de un día para otro. Lo están atendiendo 10 profesionales", contó la mamá e hizo referencia a que, antes del accidente, Santiago venía de un proceso muy duro por haber sufrido bullying por su sobrepeso. "Había bajado mucho de peso en base a sacrificio. Trabajaba junto a su papá, iba al gimnasio y estaba programando estudiar el año que viene Licenciatura en Nutrición", dijo.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

PAOLA - MAMA DE SANTIAGO PANOZO.mp3

Tras una exitosa venta de asado con cuero, para este domingo 13 de noviembre desde las 15.30 se realizará en el Club Palma Juniors (Piedra Buena 127) un Festival Musical Solidario. El valor de la entrada es de $300 por persona, dos por $500.

festival solidario Santiago Panozzo 3.jpg

Además habrá un Bingo Solidario ese mismo día desde las 14 horas en la escuela secundaria N° 6 Lomas del Mirador, a 100 pesos la entrada. En tanto el 26 de noviembre habrá un Zumbaton en el club Don Bosco.

El papá de Santiago es carpintero y su mamá hasta el momento del accidente de su hijo realizaba el servicio de limpieza a seis familias. Hoy redujo a una sola casa, porque Santiago no puede estar sólo, por precaución. Piden y agradecen la ayuda que están recibiendo por parte de toda la comunidad.

festival solidario Santiago Panozzo 2.jpg

Para informarse sobre cómo colaborar, hacerlo al celular 155 323379 (Paola) o al 155 351074 (Andrés) o bien los interesados pueden donar a través de:

CVU: 0000003100064554870469. Alias: aroma.ambos.ambos.mp