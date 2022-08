"Por la tarde ingresamos y nos reconoció. Le preguntábamos cosas y él nos asentía con la cabeza. La verdad es muy duro lo que vivimos y estamos viviendo, hoy elegimos pensar en positivo porque él está avanzando en su recuperación y es lo que importa", mencionó la entrevistada.

marcha santiago panozzo 4.jpg El ciclista Santiago Panozzo fue atropellado y abandonado en el lugar el 19 de julio. Permanece en terapia intensiva, pero le quitaron la sedación completa Foto: UNO/Mateo Oviedo

Panozzo insistió en que, en medio del dolor inmenso por lo ocurrido, las muestras de apoyo constante fueron un bálsamo para los familiares. "Sigan teniéndolo en sus oraciones, para que salga adelante", dijo.

La ausencia de fiebre es uno de los factores positivos, aunque aún los médicos no pudieron quitarle el respirador artificial. "Continúa en terapia intensiva y no nos han dicho nada acerca de la posibilidad de pasarlo a sala común, no creo que suceda hasta que Santi se mejore completamente", explicó la hermana.

El hecho

Choque de la Duster al ciclista Panozzo

El ciclista de 19 años fue colisionado por una camioneta en la tarde del 19 de julio, y dos días después se presentó en tribunales el conductor de la Duster, Juan Martín Bustamente. El conductor fue imputado de la grave situación de chocar y fugarse, por lo que se le dictó la prisión preventiva domiciliaria por el término de 30 días. Tras el choque a través de las redes sociales se conoció el video por el cual se puede apreciar claramente como Santiago Panozzo fue colisionado a alta velocidad por la Duster conducida por Bustamente.