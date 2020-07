La decisión del gobierno de Santa Fe de exigir una prueba de Covid-19 negativa para ingresar a esa provincia causó polémica en las últimas horas, por los inconvenientes que ocasiona a quienes transitan diariamente entre ambas provincias por motivos laborales. Sin embargo, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, manifestó que tal determinación “está dentro del cuadro normativo posible” para el control de la pandemia de coronavirus.

“Para ir de una provincia a la otra, los gobernadores pueden tomar medidas restrictivas”, consideró el funcionario entrerriano al ser consultado por la medida del gobernador santafesino Omar Perotti.

Como se informó más temprano, las personas que no sean residentes en la provincia de Santa Fe no podrán ingresar sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede ser anterior a las 72 horas. Esto se resolvió ante el aumento de casos en los últimos días, que llevó a que Rosario sea declarada ciudad de circulación comunitaria de Coronavirus; pero el procedimiento también rige para quienes crucen desde Paraná a través del Túnel Subfluvial.

Diario UNO de Entre Ríos ⚠️ Para ingresar a Santa Fe desde Paraná se deberá contar con ciertos requisitos que, según el decreto dado a conocer, regirán desde el lunes Posted by Diario UNO de Entre Ríos on Thursday, July 23, 2020

El ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Rubén Michlig, dio declaraciones donde dejó en claro que "los que vengan de Paraná a Santa Fe también tendrán que cumplir con ese requisito, es decir, presentar la constancia de hisopado negativo para coronovirus".

"Estamos en un momento crítico de la situación y cada uno deberá cumplir con esta reglamentación. Sabemos de la incomodidad que genera, pero tanto los trabajadores como las empresas deberán definir modalidades especiales”, agregó.

La opinión de Rodríguez SIgnes

Rodríguez Signes apuntó que el hisopado es una medida “menor que el aislamiento" y que "está dentro del cuadro normativo posible”.

Asimismo, en declaraciones a la agencia APF mencionó que el segundo párrafo del artículo 4º del decreto nacional 520 establece: “En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la población, facúltase a los Gobernadores y a las Gobernadoras de las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de catorce (14) días”.

“Si los gobernadores pueden disponer el aislamiento de personas, también pueden exigir el hisopado negativo”, razonó el Fiscal de Estado, aplicando el principio lógico de que quien puede lo más, puede lo menos.