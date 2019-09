El Ministerio de Salud de Entre Ríos dio a conocer un informe en el que detalla los fondos que la Nación dejó de enviar a la Provincia de distintos programas, pese a lo cual el gobierno sigue avanzando en establecer redes sanitarias que procuran mejorar los servicios de salud disponibles para toda la población.

En ese sentido, se hizo notar que al haber la Nación reducido la jerarquía del Ministerio de Salud, se abandonó la relación institucional entre el poder central y la provincia en lo que hace a cumplir con los envíos de rigor, a lo que se suma el derrumbe de la moneda nacional, con lo que ello incide a la hora de comprar insumos sanitarios, entre otros.

En este contexto, se detalló que, en materia de provisión de medicamentos (que se entregan en diferentes dependencias como CUS- Medicamentos; tratamientos para el Programa Provincial de VIH; y la Dirección Materno Infanto Juvenil) es incorrecta la información vertida acerca de que el vademécum está conformado por 72 medicamentos: actualmente la Provincia recibe entre 41 y 43 especialidades (que descenderían a 23 en el corto plazo).

Asimismo, en las últimas entregas mermó abruptamente el volumen de medicamentos recibidos desde el Programa CUS- Medicamentos, ya que se pasó de un promedio que estaba entre los 75.000 a 80.000 tratamientos, a 33.000 tratamientos provistos en agosto y 20.000 en septiembre. El programa nacional dejó de entregar varios tratamientos esenciales sin previo aviso, lo que refleja una falta de previsión por parte de Nación en materia sanitaria y deriva en la imposibilidad desde las provincias de plantear soluciones anticipadas.

Además, se adelantó que en el corto plazo no hay expectativa de que se corrija esta situación; y en cuanto a novedades comenzó a circular que no se enviarán más los siguientes medicamentos: amoxicilina jarabe, cefalexina jarabe, cotrimazol o micomazol crema, difenhidramina comprimidos, homatropina comprimidos, ibuprofeno comprimidos, losartan comprimidos, mebendazol comprimidos, norfloxacina comprimidos, paracetamol gotas, penicilina g benzatínica ampollas, sales de rehidratación oral. También se informó que en lo que resta de 2019 no vendrá: amiodarona comprimidos, amoxicilina ácido clavulánico comprimidos, digoxina comprimidos, peine fino, salbutamol gotas para nebulizar, vitamina D sn. Esto se traduce en que el botiquín contará con menos especialidades de las 41 y las entregas a Entre Ríos descenderán a 23.

Compensar por no recibir

Por su parte, el área de Perinatología, dependiente de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, también registró muchas faltantes durante este año en el Programa Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (Irab). En este período, el programa no recibió budesonide en aerosol (del cual se distribuyeron 3.000 aerosoles durante 2018); meprednisona en gotas (de la cual se entregaron 5.300 frascos el año pasado); sales de rehidratación oral sobres (3.700 entregados en 2018). Esta faltante se extendió a los brazaletes madre-niño, de los que tampoco se recibió ninguna unidad (siendo que se distribuyen, en promedio, 15.000 por año); y se reportó una importante merma en la entrega de salbutamol en aerosol, del cual se recibieron 7.300 unidades (frente a los 21. 500 que se repartieron durante todo 2018).

CUS Sumar, Proteger y Redes

En lo que respecta al Programa Sumar, se recibieron por todo concepto 61.785.237 pesos en el año 2018 y 31.954.233 pesos en 2019. Por el Proyecto de Protección de la población vulnerable contra las enfermedades crónicas no transmisibles (Proteger) se recibieron 46.453.265 pesos en 2018 y 39.065.959 pesos en mayo de 2019.

En cuanto al programa Redes, la última transferencia (por una cifra de 17.860.999 de pesos) se realizó en 2018. Durante el presente año no se recibió ninguna transferencia.