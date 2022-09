Salud: fabricarán 50 prótesis dentales por mes en el Palma

A su tiempo, el director de Odontología de la cartera provincial, Guillermo Brugo, manifestó: “Es un servicio importantísimo, fundamentalmente por el costo que tiene una prótesis hoy que ronda entre los 60 y 80 mil pesos. La relevancia la cobra desde ese aspecto, a lo que se le suma que las obras sociales prácticamente no cubren la realización de las mismas. En ese sentido, con este consultorio yel laboratorio es posible generar la accesibilidad a los pacientes adultos mayores que no tienen la posibilidad económica o que no son mutualizados”.

Mejorar la calidad de vida

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, encabezó la inauguración del servicio en el hospital geriátrico de Paraná. El objetivo de esta política estatal es brindar una completa atención a los adultos mayores, así como también, mejorar su calidad de vida.

La titular de la cartera sanitaria resaltó: “Cuando iniciamos la puesta en marcha de un servicio de salud sabemos que requiere de sustentabilidad en el tiempo por lo que, nos proyectamos y circunscribimos los alcances. Un servicio de laboratorio de prótesis, como el que se está inaugurando hoy, tiene que ir acompañado de calidad prestacional y, para ello, no es menor el recurso humano”.

Y agregó: “Tenemos que ser conscientes del alcance que va a tener la productividad en función del equipo formado, porque hay una necesidad frente a un contexto social y económico, que está atravesando la ciudadanía pero también sabemos la situación de las obras sociales y el componente prestacional que es muy sensible para la población”.